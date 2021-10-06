صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأنّ مركز الضبط الأمني بمحافظة الدائر، ألقى القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، ضبط بحوزته وعول وغزلان مهربة من خارج المملكة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وأهاب المتحدث الإعلامي بالجميع الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
"شرطة جازان" تضبط مقيمًا بحوزته وعول وغزلان مهربة من خارج المملكة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-10-06
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأنّ مركز الضبط الأمني بمحافظة الدائر، ألقى القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، ضبط بحوزته وعول وغزلان مهربة من خارج المملكة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وأهاب المتحدث الإعلامي بالجميع الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
10:29 PM
اخر تعديل
07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
01:17 PM
"شرطة جازان" تضبط مقيمًا بحوزته وعول وغزلان مهربة من خارج المملكة
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأنّ مركز الضبط الأمني بمحافظة الدائر، ألقى القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، ضبط بحوزته وعول وغزلان مهربة من خارج المملكة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وأهاب المتحدث الإعلامي بالجميع الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.