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رفضها المستشفى فوضعت بالمنزل ومات مولودها.. أسرة "أم التوأم" بمحايل تروي المأساة

ذوو المواطنة لـ"سبق": نطالب بالتحقيق وإحالة المتسبب إلى جهة الاختصاص

طالبت أسرة مواطنة بمنطقة عسير، عبر "سبق" وزارة الصحة بالتدخل وفتح تحقيق موسع فيما تعرضت له ابنتهم قبل ولادتها بتوأم أحدهما توفي، قائلين إن التقصير والإهمال أوصل ابنتهم إلى حالة صعبة.

وقالت الأسرة في حديثها لـ"سبق": قبل أسبوع عانت ابنتنا وهي حامل بتوأم من آلام ما قبل الولادة وسرعان ما توجهنا بها للمستشفى صباحًا ولكن أبلغونا أنها ليست لديها حالة ولادة على الرغم من الآلام الشديدة التي كانت تعانيها.

وأضافت: بعد محاولات رفض المستشفى تنويمها أو توليدها غادرنا للمنزل ودهمتها الولادة فورًا وخرج مولود وباشر الهلال الأحمر الحالة وجرى نقل الأم والجنين الثاني ما يزال في بطنها، وقد وصل المستشفى وولد ميتًا وفقًا لما تبلغنا به .

واختتمت الأسرة حديثها بأن المستشفى أهمل ولم يستشعر حالة ابنتهم ما تسبب في معاناة كبيرة ونطالب بالتحقيق لكشف سبب وفاة الجنين، مطالبين بالاهتمام ومتابعة المولود الآخر الذي ما يزال في حضانة المستشفى.

وناشد محمد الفقيه وهو شقيق المرأة، أمير منطقة عسير ومدير عام الشوؤن الصحية بالتحقيق في التقصير الذي حصل من قِبل منسوبي قسم النساء والولادة بمستشفى محايل عسير بعدم استقبال الحالة أو وضعها تحت الملاحظة وإن ما حصل لشقيقته عرّض صحتها للخطر وحياة الطفل الآخر (للوفاة) وحيث يرغب بإحالة القضية لجهات الاختصاص لاستكمال إجراءاتها النظامية.

ومن جهة أخرى، أوضح المتحدث باسم صحة عسير عبد العزيز آل شايع لـ"سبق": إشارة إلى استفساركم عليه توضح صحة عسير أنه قد تقدم أحد أقارب المواطنة بشكوى رسمية.

وواصل: وعليه فإن الإدارة المعنية بصحة عسير تتابع استكمال الإجراءات النظامية حيال الشكوى المقدمة واستكمال التحقيق فيها وإذا اتضح وجود أي إهمال أو تقصير فإن صحة عسير لن تتوانى في تطبيق الإجراءات النظامية حيال ذلك.

وأشار: وتجدد صحة عسير حرصها التام على تقديم أفضل الخدمات، وفي الوقت نفسه فإننا لن نتساهل تجاه أي قصور يثبت حدوثه في خدمة المستفيدين الكرام من الخدمات الصحية ونسعى دائمًا لتطوير الخدمات ومعالجة أي ملاحظات كانت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رفضها المستشفى فوضعت بالمنزل ومات مولودها.. أسرة "أم التوأم" بمحايل تروي المأساة
سبق

طالبت أسرة مواطنة بمنطقة عسير، عبر "سبق" وزارة الصحة بالتدخل وفتح تحقيق موسع فيما تعرضت له ابنتهم قبل ولادتها بتوأم أحدهما توفي، قائلين إن التقصير والإهمال أوصل ابنتهم إلى حالة صعبة.

وقالت الأسرة في حديثها لـ"سبق": قبل أسبوع عانت ابنتنا وهي حامل بتوأم من آلام ما قبل الولادة وسرعان ما توجهنا بها للمستشفى صباحًا ولكن أبلغونا أنها ليست لديها حالة ولادة على الرغم من الآلام الشديدة التي كانت تعانيها.

وأضافت: بعد محاولات رفض المستشفى تنويمها أو توليدها غادرنا للمنزل ودهمتها الولادة فورًا وخرج مولود وباشر الهلال الأحمر الحالة وجرى نقل الأم والجنين الثاني ما يزال في بطنها، وقد وصل المستشفى وولد ميتًا وفقًا لما تبلغنا به .

واختتمت الأسرة حديثها بأن المستشفى أهمل ولم يستشعر حالة ابنتهم ما تسبب في معاناة كبيرة ونطالب بالتحقيق لكشف سبب وفاة الجنين، مطالبين بالاهتمام ومتابعة المولود الآخر الذي ما يزال في حضانة المستشفى.

وناشد محمد الفقيه وهو شقيق المرأة، أمير منطقة عسير ومدير عام الشوؤن الصحية بالتحقيق في التقصير الذي حصل من قِبل منسوبي قسم النساء والولادة بمستشفى محايل عسير بعدم استقبال الحالة أو وضعها تحت الملاحظة وإن ما حصل لشقيقته عرّض صحتها للخطر وحياة الطفل الآخر (للوفاة) وحيث يرغب بإحالة القضية لجهات الاختصاص لاستكمال إجراءاتها النظامية.

ومن جهة أخرى، أوضح المتحدث باسم صحة عسير عبد العزيز آل شايع لـ"سبق": إشارة إلى استفساركم عليه توضح صحة عسير أنه قد تقدم أحد أقارب المواطنة بشكوى رسمية.

وواصل: وعليه فإن الإدارة المعنية بصحة عسير تتابع استكمال الإجراءات النظامية حيال الشكوى المقدمة واستكمال التحقيق فيها وإذا اتضح وجود أي إهمال أو تقصير فإن صحة عسير لن تتوانى في تطبيق الإجراءات النظامية حيال ذلك.

وأشار: وتجدد صحة عسير حرصها التام على تقديم أفضل الخدمات، وفي الوقت نفسه فإننا لن نتساهل تجاه أي قصور يثبت حدوثه في خدمة المستفيدين الكرام من الخدمات الصحية ونسعى دائمًا لتطوير الخدمات ومعالجة أي ملاحظات كانت.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
09:53 PM

رفضها المستشفى فوضعت بالمنزل ومات مولودها.. أسرة "أم التوأم" بمحايل تروي المأساة

ذوو المواطنة لـ"سبق": نطالب بالتحقيق وإحالة المتسبب إلى جهة الاختصاص

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محمد المواسي - أبها
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7,208

طالبت أسرة مواطنة بمنطقة عسير، عبر "سبق" وزارة الصحة بالتدخل وفتح تحقيق موسع فيما تعرضت له ابنتهم قبل ولادتها بتوأم أحدهما توفي، قائلين إن التقصير والإهمال أوصل ابنتهم إلى حالة صعبة.

وقالت الأسرة في حديثها لـ"سبق": قبل أسبوع عانت ابنتنا وهي حامل بتوأم من آلام ما قبل الولادة وسرعان ما توجهنا بها للمستشفى صباحًا ولكن أبلغونا أنها ليست لديها حالة ولادة على الرغم من الآلام الشديدة التي كانت تعانيها.

وأضافت: بعد محاولات رفض المستشفى تنويمها أو توليدها غادرنا للمنزل ودهمتها الولادة فورًا وخرج مولود وباشر الهلال الأحمر الحالة وجرى نقل الأم والجنين الثاني ما يزال في بطنها، وقد وصل المستشفى وولد ميتًا وفقًا لما تبلغنا به .

واختتمت الأسرة حديثها بأن المستشفى أهمل ولم يستشعر حالة ابنتهم ما تسبب في معاناة كبيرة ونطالب بالتحقيق لكشف سبب وفاة الجنين، مطالبين بالاهتمام ومتابعة المولود الآخر الذي ما يزال في حضانة المستشفى.

وناشد محمد الفقيه وهو شقيق المرأة، أمير منطقة عسير ومدير عام الشوؤن الصحية بالتحقيق في التقصير الذي حصل من قِبل منسوبي قسم النساء والولادة بمستشفى محايل عسير بعدم استقبال الحالة أو وضعها تحت الملاحظة وإن ما حصل لشقيقته عرّض صحتها للخطر وحياة الطفل الآخر (للوفاة) وحيث يرغب بإحالة القضية لجهات الاختصاص لاستكمال إجراءاتها النظامية.

ومن جهة أخرى، أوضح المتحدث باسم صحة عسير عبد العزيز آل شايع لـ"سبق": إشارة إلى استفساركم عليه توضح صحة عسير أنه قد تقدم أحد أقارب المواطنة بشكوى رسمية.

وواصل: وعليه فإن الإدارة المعنية بصحة عسير تتابع استكمال الإجراءات النظامية حيال الشكوى المقدمة واستكمال التحقيق فيها وإذا اتضح وجود أي إهمال أو تقصير فإن صحة عسير لن تتوانى في تطبيق الإجراءات النظامية حيال ذلك.

وأشار: وتجدد صحة عسير حرصها التام على تقديم أفضل الخدمات، وفي الوقت نفسه فإننا لن نتساهل تجاه أي قصور يثبت حدوثه في خدمة المستفيدين الكرام من الخدمات الصحية ونسعى دائمًا لتطوير الخدمات ومعالجة أي ملاحظات كانت.

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