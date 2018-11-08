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بالتحكم التقني.. "هدف" يستضيف لقاءً وظيفياً للباحثين عن عمل في الرياض

للمسجلين في البوابة الوطنية للعمل "طاقات" لشغل فرص وظيفية منوعة

استضاف فرع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في مدينة الرياض اليوم (الخميس)، لقاءً وظيفياً للباحثين عن عمل، للمسجلين في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، بالتعاون مع إحدى الشركات السعودية المحدودة في مجال التحكم التقني والأمني الشامل؛ وذلك لشغل فرص وظيفية بمسميات ومجالات منوعة.

وقدم "هدف" قبل بدء اللقاء الوظيفي، برنامجاً تدريبياً حول الإرشاد المهني للمتقدمين على الفرص الوظيفية؛ وذلك في إطار تزويد القوى الوطنية بالمهارات والمعارف الأساسية؛ تلبية لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

ويأتي هذا النوع من اللقاءات امتداداً لبرامج توظيف سابقة، عقدها الصندوق بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة؛ وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية؛ وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة؛ لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

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بالتحكم التقني.. "هدف" يستضيف لقاءً وظيفياً للباحثين عن عمل في الرياض
سبق

استضاف فرع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في مدينة الرياض اليوم (الخميس)، لقاءً وظيفياً للباحثين عن عمل، للمسجلين في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، بالتعاون مع إحدى الشركات السعودية المحدودة في مجال التحكم التقني والأمني الشامل؛ وذلك لشغل فرص وظيفية بمسميات ومجالات منوعة.

وقدم "هدف" قبل بدء اللقاء الوظيفي، برنامجاً تدريبياً حول الإرشاد المهني للمتقدمين على الفرص الوظيفية؛ وذلك في إطار تزويد القوى الوطنية بالمهارات والمعارف الأساسية؛ تلبية لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

ويأتي هذا النوع من اللقاءات امتداداً لبرامج توظيف سابقة، عقدها الصندوق بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة؛ وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية؛ وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة؛ لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
01:57 PM

بالتحكم التقني.. "هدف" يستضيف لقاءً وظيفياً للباحثين عن عمل في الرياض

للمسجلين في البوابة الوطنية للعمل "طاقات" لشغل فرص وظيفية منوعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استضاف فرع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في مدينة الرياض اليوم (الخميس)، لقاءً وظيفياً للباحثين عن عمل، للمسجلين في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، بالتعاون مع إحدى الشركات السعودية المحدودة في مجال التحكم التقني والأمني الشامل؛ وذلك لشغل فرص وظيفية بمسميات ومجالات منوعة.

وقدم "هدف" قبل بدء اللقاء الوظيفي، برنامجاً تدريبياً حول الإرشاد المهني للمتقدمين على الفرص الوظيفية؛ وذلك في إطار تزويد القوى الوطنية بالمهارات والمعارف الأساسية؛ تلبية لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

ويأتي هذا النوع من اللقاءات امتداداً لبرامج توظيف سابقة، عقدها الصندوق بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة؛ وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية؛ وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة؛ لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

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