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"آل الشيخ" يستعرض مع وزير التربية التونسي فرص دمج التقنية في التعليم

بحث مع مندوب إيطاليا لدى "اليونسكو" التعاون التعليمي بين البلدين

التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم بوزير التربية التونسي الدكتور حاتم بن سالم والوفد المرافق له، وذلك في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في العاصمة الفرنسية باريس.

وجرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في المجالات التعليمية، وتعزيز فرص دمج التقنية بالتعليم، واستعراض تجارب المملكة الناجحة في مجال التقنية التعليمة، ومن ذلك "نظام المعلومات الصحية" التي تشرف عليه شركة تطوير تقنيات التعليم.

كما التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم المندوب الدائم لإيطاليا لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" السفير مسيمو ريكارد، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر العام لمنظمة "اليونسكو" في نسخته الـ40 في العاصمة الفرنسية باريس.

وجرى خلال اللقاء الحديث عن استضافة المملكة لقمة دول العشرين المقبلة 2020، حيث تعد جمهورية إيطاليا إحدى دول (الترويكا) الثلاث التي ستنتقل إليها الرئاسة عام 2021، كما بحث الجانبان سبل التعاون بين المملكة وإيطاليا في مجال التعليم، وأبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية لمنظمة "اليونسكو".

حضر اللقاءات المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي، ومستشار التعليم العالي في المندوبية الدكتور خالد العمري، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ومدير العلاقات العامة والمراسم بمكتب وزير التعليم بجدة خالد غندورة.

وزير التعليم حمد آل الشيخ اليونسكو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ" يستعرض مع وزير التربية التونسي فرص دمج التقنية في التعليم
سبق

التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم بوزير التربية التونسي الدكتور حاتم بن سالم والوفد المرافق له، وذلك في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في العاصمة الفرنسية باريس.

وجرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في المجالات التعليمية، وتعزيز فرص دمج التقنية بالتعليم، واستعراض تجارب المملكة الناجحة في مجال التقنية التعليمة، ومن ذلك "نظام المعلومات الصحية" التي تشرف عليه شركة تطوير تقنيات التعليم.

كما التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم المندوب الدائم لإيطاليا لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" السفير مسيمو ريكارد، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر العام لمنظمة "اليونسكو" في نسخته الـ40 في العاصمة الفرنسية باريس.

وجرى خلال اللقاء الحديث عن استضافة المملكة لقمة دول العشرين المقبلة 2020، حيث تعد جمهورية إيطاليا إحدى دول (الترويكا) الثلاث التي ستنتقل إليها الرئاسة عام 2021، كما بحث الجانبان سبل التعاون بين المملكة وإيطاليا في مجال التعليم، وأبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية لمنظمة "اليونسكو".

حضر اللقاءات المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي، ومستشار التعليم العالي في المندوبية الدكتور خالد العمري، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ومدير العلاقات العامة والمراسم بمكتب وزير التعليم بجدة خالد غندورة.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
10:06 PM

"آل الشيخ" يستعرض مع وزير التربية التونسي فرص دمج التقنية في التعليم

بحث مع مندوب إيطاليا لدى "اليونسكو" التعاون التعليمي بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - باريس
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التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم بوزير التربية التونسي الدكتور حاتم بن سالم والوفد المرافق له، وذلك في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في العاصمة الفرنسية باريس.

وجرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في المجالات التعليمية، وتعزيز فرص دمج التقنية بالتعليم، واستعراض تجارب المملكة الناجحة في مجال التقنية التعليمة، ومن ذلك "نظام المعلومات الصحية" التي تشرف عليه شركة تطوير تقنيات التعليم.

كما التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم المندوب الدائم لإيطاليا لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" السفير مسيمو ريكارد، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر العام لمنظمة "اليونسكو" في نسخته الـ40 في العاصمة الفرنسية باريس.

وجرى خلال اللقاء الحديث عن استضافة المملكة لقمة دول العشرين المقبلة 2020، حيث تعد جمهورية إيطاليا إحدى دول (الترويكا) الثلاث التي ستنتقل إليها الرئاسة عام 2021، كما بحث الجانبان سبل التعاون بين المملكة وإيطاليا في مجال التعليم، وأبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية لمنظمة "اليونسكو".

حضر اللقاءات المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي، ومستشار التعليم العالي في المندوبية الدكتور خالد العمري، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ومدير العلاقات العامة والمراسم بمكتب وزير التعليم بجدة خالد غندورة.

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