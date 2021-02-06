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أمانة الباحة تُغلق 19 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الوقائية

الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة نفّذت 204 جولات

أغلقت أمانة منطقة الباحة، أمس، 19 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث نفّذت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة 204 جولات رقابية على المنشآت التجارية في مدن المنطقة ومحافظاتها.

جاء ذلك ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثّفة التي تطبّقها الأمانة وبلديات المنطقة لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحال الحلاقة وما في حكمها.

وتضمنت الجولات الرقابية لهذا اليوم إصدار وتحرير 32 مخالفة للتدابير الاحترازية.

وذكر أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط؛ أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، وسيتم تطبيق العقوبات من إغلاق للنشاط وتحصيل للغرامات المالية بحدها الأقصى.

ودعا "السواط"؛ المواطنين والمقيمين، إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.

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أمانة الباحة تُغلق 19 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الوقائية
سبق

أغلقت أمانة منطقة الباحة، أمس، 19 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث نفّذت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة 204 جولات رقابية على المنشآت التجارية في مدن المنطقة ومحافظاتها.

جاء ذلك ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثّفة التي تطبّقها الأمانة وبلديات المنطقة لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحال الحلاقة وما في حكمها.

وتضمنت الجولات الرقابية لهذا اليوم إصدار وتحرير 32 مخالفة للتدابير الاحترازية.

وذكر أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط؛ أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، وسيتم تطبيق العقوبات من إغلاق للنشاط وتحصيل للغرامات المالية بحدها الأقصى.

ودعا "السواط"؛ المواطنين والمقيمين، إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.

06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
12:32 PM

أمانة الباحة تُغلق 19 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الوقائية

الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة نفّذت 204 جولات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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أغلقت أمانة منطقة الباحة، أمس، 19 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث نفّذت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة 204 جولات رقابية على المنشآت التجارية في مدن المنطقة ومحافظاتها.

جاء ذلك ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثّفة التي تطبّقها الأمانة وبلديات المنطقة لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحال الحلاقة وما في حكمها.

وتضمنت الجولات الرقابية لهذا اليوم إصدار وتحرير 32 مخالفة للتدابير الاحترازية.

وذكر أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط؛ أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، وسيتم تطبيق العقوبات من إغلاق للنشاط وتحصيل للغرامات المالية بحدها الأقصى.

ودعا "السواط"؛ المواطنين والمقيمين، إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.

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