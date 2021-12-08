النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بمشاركة 50 مختصاً على مستوى العالم.. "التحلية" تنظّم مؤتمر التميز التشغيلي الدولي

لتبادل الخبرات المعرفية وتجويد الممارسات التشغيلية في المنشآت الصناعية والخدمية

ينطلق بداية العام المقبل 2022 مؤتمر التميز التشغيلي الدولي الذي تنظّمه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في دورته الأولى تحت شعار (نحو ريادة عالمية في التميز التشغيلي) خلال الفترة من 10 - 12 يناير، بمشاركة 50 متحدثًا مختصًا من مختلف بلدان العالم لتبادل الخبرات المعرفية وتجويد الممارسات التشغيلية في المنشآت الصناعية والخدمية.

ويستهدف المؤتمر بحث أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستخدام الطاقة النظيفة، والاستثمار في البحث والابتكار وانعكاسها على التميز التشغيلي، والأبعاد الاقتصادية والتنموية، إضافةً إلى الاستدامة المالية في المنشآت الصناعية والخدمية، ودور الاقتصاد الكربوني في تحقيق تميز المنشآت.

يأتي مؤتمر التميز التشغيلي الدولي ضمن أحد محاور "التحلية" الإستراتيجية التي تهدف إلى رفع الكفاءة والموثوقية والاستثمار في تميّز العنصر البشري بالاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة.

يُذكر أن "التحلية" توّجت أرقامها القياسية في التميّز التشغيلي بالحصول على جائزتَي التميز المؤسسي والعملي المقدمة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو" بعد تحقيقها وفورات تشغيلية تجاوزت 920 مليون ريال سعودي باتباعها نهج الاستدامة المالية كأحد ممكنات أمن الإمداد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بمشاركة 50 مختصاً على مستوى العالم.. "التحلية" تنظّم مؤتمر التميز التشغيلي الدولي
سبق

ينطلق بداية العام المقبل 2022 مؤتمر التميز التشغيلي الدولي الذي تنظّمه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في دورته الأولى تحت شعار (نحو ريادة عالمية في التميز التشغيلي) خلال الفترة من 10 - 12 يناير، بمشاركة 50 متحدثًا مختصًا من مختلف بلدان العالم لتبادل الخبرات المعرفية وتجويد الممارسات التشغيلية في المنشآت الصناعية والخدمية.

ويستهدف المؤتمر بحث أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستخدام الطاقة النظيفة، والاستثمار في البحث والابتكار وانعكاسها على التميز التشغيلي، والأبعاد الاقتصادية والتنموية، إضافةً إلى الاستدامة المالية في المنشآت الصناعية والخدمية، ودور الاقتصاد الكربوني في تحقيق تميز المنشآت.

يأتي مؤتمر التميز التشغيلي الدولي ضمن أحد محاور "التحلية" الإستراتيجية التي تهدف إلى رفع الكفاءة والموثوقية والاستثمار في تميّز العنصر البشري بالاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة.

يُذكر أن "التحلية" توّجت أرقامها القياسية في التميّز التشغيلي بالحصول على جائزتَي التميز المؤسسي والعملي المقدمة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو" بعد تحقيقها وفورات تشغيلية تجاوزت 920 مليون ريال سعودي باتباعها نهج الاستدامة المالية كأحد ممكنات أمن الإمداد.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
09:41 AM

بمشاركة 50 مختصاً على مستوى العالم.. "التحلية" تنظّم مؤتمر التميز التشغيلي الدولي

لتبادل الخبرات المعرفية وتجويد الممارسات التشغيلية في المنشآت الصناعية والخدمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
47

ينطلق بداية العام المقبل 2022 مؤتمر التميز التشغيلي الدولي الذي تنظّمه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في دورته الأولى تحت شعار (نحو ريادة عالمية في التميز التشغيلي) خلال الفترة من 10 - 12 يناير، بمشاركة 50 متحدثًا مختصًا من مختلف بلدان العالم لتبادل الخبرات المعرفية وتجويد الممارسات التشغيلية في المنشآت الصناعية والخدمية.

ويستهدف المؤتمر بحث أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستخدام الطاقة النظيفة، والاستثمار في البحث والابتكار وانعكاسها على التميز التشغيلي، والأبعاد الاقتصادية والتنموية، إضافةً إلى الاستدامة المالية في المنشآت الصناعية والخدمية، ودور الاقتصاد الكربوني في تحقيق تميز المنشآت.

يأتي مؤتمر التميز التشغيلي الدولي ضمن أحد محاور "التحلية" الإستراتيجية التي تهدف إلى رفع الكفاءة والموثوقية والاستثمار في تميّز العنصر البشري بالاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة.

يُذكر أن "التحلية" توّجت أرقامها القياسية في التميّز التشغيلي بالحصول على جائزتَي التميز المؤسسي والعملي المقدمة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو" بعد تحقيقها وفورات تشغيلية تجاوزت 920 مليون ريال سعودي باتباعها نهج الاستدامة المالية كأحد ممكنات أمن الإمداد.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,314
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,603
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,352
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,364

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة