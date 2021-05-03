النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

على أسطح المنازل والأفنية.. إفطار رمضاني في أحضان الطبيعة الساحرة بـ"فيفاء"

سُفرهم تحوي أطباقًا شعبية وما تنتجه مزارعهم من فواكه وخضروات طازجة

قد يكون خروج العائلات والإفطار في الحدائق والمتنزهات أمرًا معتادًا لدى الجميع، ولكن يبدو الأمر مختلفًا تمامًا في محافظة "فيفاء" جنوبي السعودية؛ ففي جبالها الخضراء يجد الأهالي مبتغاهم بعيدًا عن مشقة البحث عن مكان ملائم، أو موقع تتوفر فيه الخدمات.
وعلى سطوح منازلهم والواقعة في أحضان الطبيعة، ومن أمام منازلهم وشرفاتها، وفي أفنيتهم وداخل مزارعهم؛ يفرش الأهالي سُفرهم الرمضانية المحتوية على الأطباق والمليئة بالأصناف الشعبية، كخبز الميفا واللحم المقدد والعصيد والمرق، والمتضمنة ما تنتجه مزارعهم من فواكه وخضروات طازجة.
وما يزيد المكان روعة وجمالًا، هو وقت هطول الأمطار ولحظة تساقطها، والتي قد تتزامن مع وقت الإفطار وموعد رفع الأذان غالبًا، في لحظات فريدة مفعمة بالروحانية وروعة المكان.

إفطار رمضاني فيفاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
على أسطح المنازل والأفنية.. إفطار رمضاني في أحضان الطبيعة الساحرة بـ"فيفاء"
سبق

قد يكون خروج العائلات والإفطار في الحدائق والمتنزهات أمرًا معتادًا لدى الجميع، ولكن يبدو الأمر مختلفًا تمامًا في محافظة "فيفاء" جنوبي السعودية؛ ففي جبالها الخضراء يجد الأهالي مبتغاهم بعيدًا عن مشقة البحث عن مكان ملائم، أو موقع تتوفر فيه الخدمات.
وعلى سطوح منازلهم والواقعة في أحضان الطبيعة، ومن أمام منازلهم وشرفاتها، وفي أفنيتهم وداخل مزارعهم؛ يفرش الأهالي سُفرهم الرمضانية المحتوية على الأطباق والمليئة بالأصناف الشعبية، كخبز الميفا واللحم المقدد والعصيد والمرق، والمتضمنة ما تنتجه مزارعهم من فواكه وخضروات طازجة.
وما يزيد المكان روعة وجمالًا، هو وقت هطول الأمطار ولحظة تساقطها، والتي قد تتزامن مع وقت الإفطار وموعد رفع الأذان غالبًا، في لحظات فريدة مفعمة بالروحانية وروعة المكان.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
06:24 PM

على أسطح المنازل والأفنية.. إفطار رمضاني في أحضان الطبيعة الساحرة بـ"فيفاء"

سُفرهم تحوي أطباقًا شعبية وما تنتجه مزارعهم من فواكه وخضروات طازجة

A A A
عبدالرحمن السلماني - فيفاء
0
493

قد يكون خروج العائلات والإفطار في الحدائق والمتنزهات أمرًا معتادًا لدى الجميع، ولكن يبدو الأمر مختلفًا تمامًا في محافظة "فيفاء" جنوبي السعودية؛ ففي جبالها الخضراء يجد الأهالي مبتغاهم بعيدًا عن مشقة البحث عن مكان ملائم، أو موقع تتوفر فيه الخدمات.
وعلى سطوح منازلهم والواقعة في أحضان الطبيعة، ومن أمام منازلهم وشرفاتها، وفي أفنيتهم وداخل مزارعهم؛ يفرش الأهالي سُفرهم الرمضانية المحتوية على الأطباق والمليئة بالأصناف الشعبية، كخبز الميفا واللحم المقدد والعصيد والمرق، والمتضمنة ما تنتجه مزارعهم من فواكه وخضروات طازجة.
وما يزيد المكان روعة وجمالًا، هو وقت هطول الأمطار ولحظة تساقطها، والتي قد تتزامن مع وقت الإفطار وموعد رفع الأذان غالبًا، في لحظات فريدة مفعمة بالروحانية وروعة المكان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,540
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,346
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,935
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,811

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي
"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

غسان محمد عسيلان
خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خالد الشبانة
شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة