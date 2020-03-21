مدير "روسنفت" الروسية: نحتاج لمواصلة الاتصالات مع السعودية

أكد حتمية استمرار التعاون وتبادل المعلومات بين أكبر منتجين للنفط

أعلن إيجور سيتشن، المدير التنفيذي لمنتج النفط الروسي روسنفت، في تصريحات بثتها وكالة الإعلام الروسية امس الجمعة، أن روسيا والسعودية بحاجة إلى مواصلة الاتصالات بينهما نظراً لكونهما اكبر منتجي للنفط.

وقال "سيتشن": لا يساروني أدنى شك في ضرورة استمرار الاتصالات. هذان الاثنان "روسيا والسعودية" هما أكبر منتجي النفط، وبالطبع، نحتاج إلى التعاون وتبادل المعلومات.

وأضاف: كان هناك استعداد للتراجع الحاد في أسعار النفط الذي أعقب انهيار اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك وغير الأعضاء.

وأردف: أسعار الخام العالمية قد تعود إلى مستوى 60 دولاراً للبرميل بنهاية 2020 إذا أزيح النفط الصخري عن السوق.