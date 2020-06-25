النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عدد مصابي "كورونا" في أمريكا 10 أضعاف الإحصاءات الرسمية

يستند إلى فحوص الأمصال المستخدمة لرصد الأجسام المضادة

ذكر مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية، أن خبراء في الحكومة يعتقدون أن أكثر من 20 مليون أمريكي ربما أصيبوا بفيروس كورونا، أي عشرة أمثال الإحصاءات الرسمية، مما يشير إلى أن عدداً كبيراً من السكان مصابون بالمرض أو كانوا مصابين به دون ظهور أعراض عليهم، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الخميس).

وبين المسؤولون أن هذا التقدير الذي توصلت إليه المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يستند إلى فحوص الأمصال المستخدمة لرصد الأجسام المضادة، التي تظهر ما إذا كان الشخص قد أصيب بالمرض.

وأضافوا أن التقدير يعتمد على ناتج ضرب عدد الحالات المعروفة، الذي يتراوح بين 2.3 و2.4 مليون حالة، في متوسط معدل الأجسام المضادة الذي أظهرته اختبارات الأمصال.

وإذا كان هذا صحيحاً، تكون نسبة الوفيات الناجمة عن المرض في الولايات المتحدة أقل مما يُعتقد، وسجلت البلاد وفاة أكثر من 120 ألف أمريكي بسبب الفيروس منذ بدء تفشي الوباء في وقت سابق من العام.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
عدد مصابي "كورونا" في أمريكا 10 أضعاف الإحصاءات الرسمية
سبق

ذكر مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية، أن خبراء في الحكومة يعتقدون أن أكثر من 20 مليون أمريكي ربما أصيبوا بفيروس كورونا، أي عشرة أمثال الإحصاءات الرسمية، مما يشير إلى أن عدداً كبيراً من السكان مصابون بالمرض أو كانوا مصابين به دون ظهور أعراض عليهم، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الخميس).

وبين المسؤولون أن هذا التقدير الذي توصلت إليه المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يستند إلى فحوص الأمصال المستخدمة لرصد الأجسام المضادة، التي تظهر ما إذا كان الشخص قد أصيب بالمرض.

وأضافوا أن التقدير يعتمد على ناتج ضرب عدد الحالات المعروفة، الذي يتراوح بين 2.3 و2.4 مليون حالة، في متوسط معدل الأجسام المضادة الذي أظهرته اختبارات الأمصال.

وإذا كان هذا صحيحاً، تكون نسبة الوفيات الناجمة عن المرض في الولايات المتحدة أقل مما يُعتقد، وسجلت البلاد وفاة أكثر من 120 ألف أمريكي بسبب الفيروس منذ بدء تفشي الوباء في وقت سابق من العام.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
09:53 PM

عدد مصابي "كورونا" في أمريكا 10 أضعاف الإحصاءات الرسمية

يستند إلى فحوص الأمصال المستخدمة لرصد الأجسام المضادة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,129

ذكر مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية، أن خبراء في الحكومة يعتقدون أن أكثر من 20 مليون أمريكي ربما أصيبوا بفيروس كورونا، أي عشرة أمثال الإحصاءات الرسمية، مما يشير إلى أن عدداً كبيراً من السكان مصابون بالمرض أو كانوا مصابين به دون ظهور أعراض عليهم، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الخميس).

وبين المسؤولون أن هذا التقدير الذي توصلت إليه المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يستند إلى فحوص الأمصال المستخدمة لرصد الأجسام المضادة، التي تظهر ما إذا كان الشخص قد أصيب بالمرض.

وأضافوا أن التقدير يعتمد على ناتج ضرب عدد الحالات المعروفة، الذي يتراوح بين 2.3 و2.4 مليون حالة، في متوسط معدل الأجسام المضادة الذي أظهرته اختبارات الأمصال.

وإذا كان هذا صحيحاً، تكون نسبة الوفيات الناجمة عن المرض في الولايات المتحدة أقل مما يُعتقد، وسجلت البلاد وفاة أكثر من 120 ألف أمريكي بسبب الفيروس منذ بدء تفشي الوباء في وقت سابق من العام.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,391
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,345
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,216
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,551

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة