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"كورونا" يصيب النجمة الهندية "كابور" عقب عودتها من لندن وقلق لعدم استجابتها للعلاج

الصحة الهندية تعلن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 873 حالة

تواصل تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف المشاهير، والتي من بينهم نجمة الغناء الهندية كانيكا كابور، التي أصيبت به عقب عودتها من لندن خلال الآونة الأخيرة، لكنها لم تتماثل للشفاء بشكل تام رغم خضوعها لعلاج مكثف.

وبحسب موقع "تايمز أوف إينديا": فإن "كابور أجرت أربعة اختبارات على الفيروس منذ إصابتها، وظلت النتيجة إيجابية في كل مرة، ويخشى أقارب النجمة الهندية، 41 سنة، ألا يكون جسمها مستجيبًا للعلاج ضد فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من ألف شخص في الهند وأودى بحياة 25 شخصًا".

فيما نقل الموقع عن أحد أقارب النجمة، قوله: "إننا قلقون إزاء نتائج الاختبار. يبدو أن كانيتا لا تستجيب للعلاج، وبما أننا تحت إجراءات إغلاق، لا يمكن أن ننقلها جوًّا إلى الخارج حتى تتلقى رعاية أفضل".

وأضاف القريب الذي لم يجر ذكر اسمه: "كل ما نستطيع القيام به في الوقت الحالي هو أن ندعو لها بالتماثل للشفاء".

في غضون ذلك يقول مستشفى "SGPGIMS" الذي ترقد فيه النجمة في ولاية أوتار بلاديش، شمالي البلاد: إن كابور في وضع صحي مستقر حتى الآن.

وترقد "كابور" في المستشفى منذ العشرين من مارس الجاري، وتم تشخيص إصابتها عقب عودتها من لندن، وظهرت عليها أعراض السعال وارتفاع درجة الحرارة.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، إلى 873 حالة، وذلك بعد تسجيل 149 حالة جديدة. وذكرت صحيفة "ذا إنديان إكسبريس" الهندية أن ولاية "كيرلا" سجلت أول حالة وفاة، فيما سجلت ولاية "ماهاشترا" أكبر عدد من الإصابات بنحو 160 إصابة، وسجلت "كيرلا" 166 حالة إصابة بفيروس كورونا، وبلغ عدد الوفيات 19 حالة.

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"كورونا" يصيب النجمة الهندية "كابور" عقب عودتها من لندن وقلق لعدم استجابتها للعلاج
سبق

تواصل تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف المشاهير، والتي من بينهم نجمة الغناء الهندية كانيكا كابور، التي أصيبت به عقب عودتها من لندن خلال الآونة الأخيرة، لكنها لم تتماثل للشفاء بشكل تام رغم خضوعها لعلاج مكثف.

وبحسب موقع "تايمز أوف إينديا": فإن "كابور أجرت أربعة اختبارات على الفيروس منذ إصابتها، وظلت النتيجة إيجابية في كل مرة، ويخشى أقارب النجمة الهندية، 41 سنة، ألا يكون جسمها مستجيبًا للعلاج ضد فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من ألف شخص في الهند وأودى بحياة 25 شخصًا".

فيما نقل الموقع عن أحد أقارب النجمة، قوله: "إننا قلقون إزاء نتائج الاختبار. يبدو أن كانيتا لا تستجيب للعلاج، وبما أننا تحت إجراءات إغلاق، لا يمكن أن ننقلها جوًّا إلى الخارج حتى تتلقى رعاية أفضل".

وأضاف القريب الذي لم يجر ذكر اسمه: "كل ما نستطيع القيام به في الوقت الحالي هو أن ندعو لها بالتماثل للشفاء".

في غضون ذلك يقول مستشفى "SGPGIMS" الذي ترقد فيه النجمة في ولاية أوتار بلاديش، شمالي البلاد: إن كابور في وضع صحي مستقر حتى الآن.

وترقد "كابور" في المستشفى منذ العشرين من مارس الجاري، وتم تشخيص إصابتها عقب عودتها من لندن، وظهرت عليها أعراض السعال وارتفاع درجة الحرارة.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، إلى 873 حالة، وذلك بعد تسجيل 149 حالة جديدة. وذكرت صحيفة "ذا إنديان إكسبريس" الهندية أن ولاية "كيرلا" سجلت أول حالة وفاة، فيما سجلت ولاية "ماهاشترا" أكبر عدد من الإصابات بنحو 160 إصابة، وسجلت "كيرلا" 166 حالة إصابة بفيروس كورونا، وبلغ عدد الوفيات 19 حالة.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
09:32 PM

"كورونا" يصيب النجمة الهندية "كابور" عقب عودتها من لندن وقلق لعدم استجابتها للعلاج

الصحة الهندية تعلن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 873 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تواصل تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف المشاهير، والتي من بينهم نجمة الغناء الهندية كانيكا كابور، التي أصيبت به عقب عودتها من لندن خلال الآونة الأخيرة، لكنها لم تتماثل للشفاء بشكل تام رغم خضوعها لعلاج مكثف.

وبحسب موقع "تايمز أوف إينديا": فإن "كابور أجرت أربعة اختبارات على الفيروس منذ إصابتها، وظلت النتيجة إيجابية في كل مرة، ويخشى أقارب النجمة الهندية، 41 سنة، ألا يكون جسمها مستجيبًا للعلاج ضد فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من ألف شخص في الهند وأودى بحياة 25 شخصًا".

فيما نقل الموقع عن أحد أقارب النجمة، قوله: "إننا قلقون إزاء نتائج الاختبار. يبدو أن كانيتا لا تستجيب للعلاج، وبما أننا تحت إجراءات إغلاق، لا يمكن أن ننقلها جوًّا إلى الخارج حتى تتلقى رعاية أفضل".

وأضاف القريب الذي لم يجر ذكر اسمه: "كل ما نستطيع القيام به في الوقت الحالي هو أن ندعو لها بالتماثل للشفاء".

في غضون ذلك يقول مستشفى "SGPGIMS" الذي ترقد فيه النجمة في ولاية أوتار بلاديش، شمالي البلاد: إن كابور في وضع صحي مستقر حتى الآن.

وترقد "كابور" في المستشفى منذ العشرين من مارس الجاري، وتم تشخيص إصابتها عقب عودتها من لندن، وظهرت عليها أعراض السعال وارتفاع درجة الحرارة.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، إلى 873 حالة، وذلك بعد تسجيل 149 حالة جديدة. وذكرت صحيفة "ذا إنديان إكسبريس" الهندية أن ولاية "كيرلا" سجلت أول حالة وفاة، فيما سجلت ولاية "ماهاشترا" أكبر عدد من الإصابات بنحو 160 إصابة، وسجلت "كيرلا" 166 حالة إصابة بفيروس كورونا، وبلغ عدد الوفيات 19 حالة.

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