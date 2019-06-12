النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مذكرة تفاهم بين "الحج" و"الجمارك" لنقل أمتعة الحجاج من مطار جدة إلى مساكنهم

لتطوير إجراءات الاستقبال والتفويج وتحقيق السرعة والجودة وتقليص الانتظار

وقّعت وزارة الحج والعمرة، اليوم، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للجمارك لتنفيذ مبادرة نقل أمتعة الحجاج من صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مساكنهم، التي تهدف إلى تقليص مدة الانتظار وتسهيل إجراءات الحجاج عند وصولهم إلى المطار.

وتستهدف مذكرة التفاهم التي وقّعها مدير فرع وزارة الحج والعمرة بمحافظة جدة المهندس مروان بن حسني السليماني؛ ومدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي مشعل بن حسين الزبيدي؛ في مرحلتها الأولى الرحلات القادمة من "الهند، تركيا، المغرب، الجزائر، تونس، الكويت، الإمارات، البحرين"، وتحقق ركيزتين أساسيتين في خدمة ضيوف الرحمن وهما: تطوير إجراءات الاستقبال والتفويج عبر المنافذ مع توفير خيارات متعددة لخدمة نقل الأمتعة، وتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن.

جديرٌ بالذكر أن المبادرة تهدف إلى تعزيز راحة وسلامة الحجاج بشكل عام، والحرص على تحقيق أعلى معاير السلامة والأمن، وإلغاء الفترة الزمنية لتصعيد الأمتعة على الحافلات بشكل كامل، إضافة إلى سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية داخل الصالات، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مذكرة تفاهم بين "الحج" و"الجمارك" لنقل أمتعة الحجاج من مطار جدة إلى مساكنهم
سبق

وقّعت وزارة الحج والعمرة، اليوم، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للجمارك لتنفيذ مبادرة نقل أمتعة الحجاج من صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مساكنهم، التي تهدف إلى تقليص مدة الانتظار وتسهيل إجراءات الحجاج عند وصولهم إلى المطار.

وتستهدف مذكرة التفاهم التي وقّعها مدير فرع وزارة الحج والعمرة بمحافظة جدة المهندس مروان بن حسني السليماني؛ ومدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي مشعل بن حسين الزبيدي؛ في مرحلتها الأولى الرحلات القادمة من "الهند، تركيا، المغرب، الجزائر، تونس، الكويت، الإمارات، البحرين"، وتحقق ركيزتين أساسيتين في خدمة ضيوف الرحمن وهما: تطوير إجراءات الاستقبال والتفويج عبر المنافذ مع توفير خيارات متعددة لخدمة نقل الأمتعة، وتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن.

جديرٌ بالذكر أن المبادرة تهدف إلى تعزيز راحة وسلامة الحجاج بشكل عام، والحرص على تحقيق أعلى معاير السلامة والأمن، وإلغاء الفترة الزمنية لتصعيد الأمتعة على الحافلات بشكل كامل، إضافة إلى سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية داخل الصالات، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
08:26 AM

مذكرة تفاهم بين "الحج" و"الجمارك" لنقل أمتعة الحجاج من مطار جدة إلى مساكنهم

لتطوير إجراءات الاستقبال والتفويج وتحقيق السرعة والجودة وتقليص الانتظار

A A A
حمد الفراج - الرياض
0
1,052

وقّعت وزارة الحج والعمرة، اليوم، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للجمارك لتنفيذ مبادرة نقل أمتعة الحجاج من صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مساكنهم، التي تهدف إلى تقليص مدة الانتظار وتسهيل إجراءات الحجاج عند وصولهم إلى المطار.

وتستهدف مذكرة التفاهم التي وقّعها مدير فرع وزارة الحج والعمرة بمحافظة جدة المهندس مروان بن حسني السليماني؛ ومدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي مشعل بن حسين الزبيدي؛ في مرحلتها الأولى الرحلات القادمة من "الهند، تركيا، المغرب، الجزائر، تونس، الكويت، الإمارات، البحرين"، وتحقق ركيزتين أساسيتين في خدمة ضيوف الرحمن وهما: تطوير إجراءات الاستقبال والتفويج عبر المنافذ مع توفير خيارات متعددة لخدمة نقل الأمتعة، وتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن.

جديرٌ بالذكر أن المبادرة تهدف إلى تعزيز راحة وسلامة الحجاج بشكل عام، والحرص على تحقيق أعلى معاير السلامة والأمن، وإلغاء الفترة الزمنية لتصعيد الأمتعة على الحافلات بشكل كامل، إضافة إلى سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية داخل الصالات، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,585
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,421
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,407
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,216

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ
كأس العالم في خطر..!

كأس العالم في خطر..!

صالح المسلّم
كلنا (محمد)

كلنا (محمد)

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة