مذكرة تفاهم بين "الحج" و"الجمارك" لنقل أمتعة الحجاج من مطار جدة إلى مساكنهم

لتطوير إجراءات الاستقبال والتفويج وتحقيق السرعة والجودة وتقليص الانتظار

وقّعت وزارة الحج والعمرة، اليوم، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للجمارك لتنفيذ مبادرة نقل أمتعة الحجاج من صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مساكنهم، التي تهدف إلى تقليص مدة الانتظار وتسهيل إجراءات الحجاج عند وصولهم إلى المطار.

وتستهدف مذكرة التفاهم التي وقّعها مدير فرع وزارة الحج والعمرة بمحافظة جدة المهندس مروان بن حسني السليماني؛ ومدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي مشعل بن حسين الزبيدي؛ في مرحلتها الأولى الرحلات القادمة من "الهند، تركيا، المغرب، الجزائر، تونس، الكويت، الإمارات، البحرين"، وتحقق ركيزتين أساسيتين في خدمة ضيوف الرحمن وهما: تطوير إجراءات الاستقبال والتفويج عبر المنافذ مع توفير خيارات متعددة لخدمة نقل الأمتعة، وتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن.

جديرٌ بالذكر أن المبادرة تهدف إلى تعزيز راحة وسلامة الحجاج بشكل عام، والحرص على تحقيق أعلى معاير السلامة والأمن، وإلغاء الفترة الزمنية لتصعيد الأمتعة على الحافلات بشكل كامل، إضافة إلى سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية داخل الصالات، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.