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في تأكيد نادر.. إسرائيل تعلن شن 202 غارة على مواقع لـ"الثوري" الإيراني بسوريا

مسؤول عسكري يعلن قصفها بـ800 صاروخ وقنبلة في الأشهر الـ18 الأخيرة

أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي اليوم الثلاثاء أن إسرائيل شنت أكثر من 200 غارة على مواقع في سوريا في الأشهر الـ18 الأخيرة ضد أهداف غالبيتها إيرانية، وذلك في تأكيد نادر حول عمليات عسكرية من هذا النوع.

وبحسب "فرانس برس"، أكد "المسؤول" الذي اشترط عدم كشف هويته شن 202 غارة جوية في سوريا، كلها ضد أهداف عسكرية، معظمها يعود إلى الحرس الثوري الإيراني. موضحًا أن 800 صاروخ وقنبلة استُخدمت في هذه الغارات.

وتحاول إسرائيل منع عدوتها اللدودة إيران من التمركز عسكريًّا في سوريا؛ إذ يدعم النظام الإيراني بشار الأسد في الحرب التي يشنها ضد الشعب السوري.

وكانت سلسلة من الغارات في سوريا قد أودت بحياة إيرانيين، لكن الجيش الإسرائيلي نادرًا ما قام بتأكيدها.

واعترفت إسرائيل سابقًا بشن عشرات الغارات ضد شحنات أسلحة متطورة، يتم تسليمها إلى مليشيا حزب الله اللبناني الذي يدعم الأسد.

ويأتي التأكيد الاستثنائي للغارات الإسرائيلية في سوريا بعد تحذير وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان أمس الاثنين من أن بلاده قد تضرب أهدافًا إيرانية في العراق في حال كانت تشكل تهديدًا لإسرائيل.

الرئيسية/ أخبار العالم

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في تأكيد نادر.. إسرائيل تعلن شن 202 غارة على مواقع لـ"الثوري" الإيراني بسوريا
سبق

أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي اليوم الثلاثاء أن إسرائيل شنت أكثر من 200 غارة على مواقع في سوريا في الأشهر الـ18 الأخيرة ضد أهداف غالبيتها إيرانية، وذلك في تأكيد نادر حول عمليات عسكرية من هذا النوع.

وبحسب "فرانس برس"، أكد "المسؤول" الذي اشترط عدم كشف هويته شن 202 غارة جوية في سوريا، كلها ضد أهداف عسكرية، معظمها يعود إلى الحرس الثوري الإيراني. موضحًا أن 800 صاروخ وقنبلة استُخدمت في هذه الغارات.

وتحاول إسرائيل منع عدوتها اللدودة إيران من التمركز عسكريًّا في سوريا؛ إذ يدعم النظام الإيراني بشار الأسد في الحرب التي يشنها ضد الشعب السوري.

وكانت سلسلة من الغارات في سوريا قد أودت بحياة إيرانيين، لكن الجيش الإسرائيلي نادرًا ما قام بتأكيدها.

واعترفت إسرائيل سابقًا بشن عشرات الغارات ضد شحنات أسلحة متطورة، يتم تسليمها إلى مليشيا حزب الله اللبناني الذي يدعم الأسد.

ويأتي التأكيد الاستثنائي للغارات الإسرائيلية في سوريا بعد تحذير وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان أمس الاثنين من أن بلاده قد تضرب أهدافًا إيرانية في العراق في حال كانت تشكل تهديدًا لإسرائيل.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
10:13 PM

في تأكيد نادر.. إسرائيل تعلن شن 202 غارة على مواقع لـ"الثوري" الإيراني بسوريا

مسؤول عسكري يعلن قصفها بـ800 صاروخ وقنبلة في الأشهر الـ18 الأخيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي اليوم الثلاثاء أن إسرائيل شنت أكثر من 200 غارة على مواقع في سوريا في الأشهر الـ18 الأخيرة ضد أهداف غالبيتها إيرانية، وذلك في تأكيد نادر حول عمليات عسكرية من هذا النوع.

وبحسب "فرانس برس"، أكد "المسؤول" الذي اشترط عدم كشف هويته شن 202 غارة جوية في سوريا، كلها ضد أهداف عسكرية، معظمها يعود إلى الحرس الثوري الإيراني. موضحًا أن 800 صاروخ وقنبلة استُخدمت في هذه الغارات.

وتحاول إسرائيل منع عدوتها اللدودة إيران من التمركز عسكريًّا في سوريا؛ إذ يدعم النظام الإيراني بشار الأسد في الحرب التي يشنها ضد الشعب السوري.

وكانت سلسلة من الغارات في سوريا قد أودت بحياة إيرانيين، لكن الجيش الإسرائيلي نادرًا ما قام بتأكيدها.

واعترفت إسرائيل سابقًا بشن عشرات الغارات ضد شحنات أسلحة متطورة، يتم تسليمها إلى مليشيا حزب الله اللبناني الذي يدعم الأسد.

ويأتي التأكيد الاستثنائي للغارات الإسرائيلية في سوريا بعد تحذير وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان أمس الاثنين من أن بلاده قد تضرب أهدافًا إيرانية في العراق في حال كانت تشكل تهديدًا لإسرائيل.

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