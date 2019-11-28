أمير عسير: تمكين وإشراك الشباب هو المحرك لنا ولإشعال همم الآخرين

خلال حضوره ورشة عمل المركز الشبابي بخميس مشيط

أكد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير أن العمل على تمكين وإشراك الشباب هو المحرك لنا، فهم الروح والكيان، وهم بمثابة شرارة إيجابية قوية من رحم المجتمع لإشعالِ همم الآخرين وصولاً لحياة أفضل لنا جميعًا، وقال: "إنك إذا اجتمعت بالشباب واستمعت لهم جيدًا، ستكتشف أشياء مميزة، فهم يريدون من الناس أن يتعرفوا عليهم ويستمعوا إليهم، ولا يصدرون أحكامًا بناءً على مظهرهم أو خلفياتهم الثقافية".

جاء ذلك خلال ورشة عمل المركز الشبابي التي رعاها بمحافظة خميس مشيط ، وأضاف أنه يجب على الجميع التحرك للأمام في الجانب الاقتصادي والبيئي والاجتماعي لكي تتقدم منطقة عسير, مشددًا على دور المراكز الشبابية ومساهمتها في عملية البناء والتنمية، وضرورة الاستماع للشباب والاستفادة من طاقاتهم وعقولهم.

واستهل رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي الورشة بكلمة أشار فيها إلى إطلاق أمير منطقة عسير لمبادرة تحسين المشهد الحضري بالمنطقة، والتي تضمنت العديد من المشروعات التنموية، والتي جاء من أبرزها إنشاء مراكز شبابية ومن بينها المركز الشبابي في محافظة خميس مشيط.

وقال إن بلدية خميس مشيط عملت مع فريق العمل بأمانة عسير وبلدياتها على إعداد الدراسات والتصاميم اللازمة للمراكز، ومن بينها مركز خميس مشيط الشبابي الذي يقع على أرض تجاوزت مساحتها 109 آلاف متر مربع، مؤكدًا حرص أمير عسير على مشاركة أبناء الوطن في اتخاذ القرارات المناسبة التي تمس احتياجاتهم، حيث وجّه بعقد هذه الورشة لسماع آرائهم ومقترحاتهم.

وقدم المشرف على تحسين المشهد الحضري المهندس خالد العمري نبذة عن مبادرة المشهد الحضري، ثم افتتح مشرف اللجنة التنفيذية للمراكز الشبابية عميد كلية العلوم والآداب بظهران الجنوب الدكتور مسفر الوادعي النقاش حول محاور الورشة وهي: الخدمات التعليمية، والتدريبية، والترفيهية، والمهنية، والخدمات المتعلقة بالفنون، إلى جانب عالم الطفل.

وتم مناقشة إدارة المركز الشبابي والإشراف عليه والجهات المرشحة لإدارته والأفكار التصميمية للمركز ومدى ملاءمتها للميز النسبية في المحافظة.

واستمع الحضور إلى مداخلات الحضور من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، والشباب والشابات، وممثلي القطاع الثالث، فيما تداخل ضمن الورشة الدكتور أحمد بن دعجم من جامعة الملك خالد، والمهندس مشاري الطريّف ممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وفي ختام الورشة استعرض الدكتور الوادعي التوصيات التي خلصت إليها الورشة ومنها توفر مكتبات رقمية، ومعامل للابتكار والإبداع، ومعامل تدريبية تفاعلية، ومشاغل للمهن اليدوية والمشغولات الفنية والتراثيات.

وفيما يتعلق بالخدمات الترفيهية إنشاء نوادٍ رياضية داخلية تقدم الخدمات الرياضية للجنسين، ومعامل للخط العربي والرسم والنحت، ومعاهد تدريبية تدعم العمل المسرحي للجنسين.

وتضمنت التوصيات وجود قاعات متخصصة توفر جميع الخدمات للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.

يُذكر أن ورشة عمل المركز الشبابي بمحافظة خميس مشيط حضرها 480 شابًا وفتاة من مختلف المراحل التعليمية وكذلك عدد من المعلمين والمعلمات ومسؤولي المنطقة، بالتزامن مع ورشتي عمل مماثلتين في بلدية الواديين وبلدية وادي بن هشبل، فيما تم البث المباشر لمجريات الورشة لجميع المدارس في جميع محافظات منطقة عسير.