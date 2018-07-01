بالترجيح.. روسيا تُقصي "الماتادور الإسباني" من المونديال وتصعد لربع النهائي

تأهل منتخب روسيا إلى ربع نهائي مونديال كأس العالم بروسيا 2018 بعد تغلبه على المنتخب الإسباني بركلات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بنتيجة إيجابية: هدف لهدف، في إطار دور ثمن نهائي كأس العالم.

تقدمت إسبانيا عند الدقيقة 11 إثر كرة عرضية ارتطمت بالخطأ في قدم المدافع الروسي "ايجنا تشيفيتش" لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 41 عادل "دزيوبا" النتيجة للمنتخب الروسي من ركلة جزاء، واضعًا الكرة على يسار حارس المرمى.

وفي الشوط الثاني انخفض رتم الأداء بين المنتخبين وغابت الفرص الخطرة على المرميين.

وفي الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الثاني كاد "رودريقو" يضيف الهدف الثاني لإسبانيا لولا براعة حارس المرمى.

وفي ركلات الترجيح أهدر الإسباني "كوكي" ركلة الجزاء الثالثة، كما أهدر "اسباس" الركلة الخامسة؛ وبذلك تأهلت روسيا إلى ربع النهائي.