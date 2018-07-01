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بالترجيح.. روسيا تُقصي "الماتادور الإسباني" من المونديال وتصعد لربع النهائي

تأهل منتخب روسيا إلى ربع نهائي مونديال كأس العالم بروسيا 2018 بعد تغلبه على المنتخب الإسباني بركلات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بنتيجة إيجابية: هدف لهدف، في إطار دور ثمن نهائي كأس العالم.

تقدمت إسبانيا عند الدقيقة 11 إثر كرة عرضية ارتطمت بالخطأ في قدم المدافع الروسي "ايجنا تشيفيتش" لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 41 عادل "دزيوبا" النتيجة للمنتخب الروسي من ركلة جزاء، واضعًا الكرة على يسار حارس المرمى.

وفي الشوط الثاني انخفض رتم الأداء بين المنتخبين وغابت الفرص الخطرة على المرميين.

وفي الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الثاني كاد "رودريقو" يضيف الهدف الثاني لإسبانيا لولا براعة حارس المرمى.

وفي ركلات الترجيح أهدر الإسباني "كوكي" ركلة الجزاء الثالثة، كما أهدر "اسباس" الركلة الخامسة؛ وبذلك تأهلت روسيا إلى ربع النهائي.

كأس العالم 2018مـ مونديال روسيا 2018 كأس العالم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بالترجيح.. روسيا تُقصي "الماتادور الإسباني" من المونديال وتصعد لربع النهائي
سبق

تأهل منتخب روسيا إلى ربع نهائي مونديال كأس العالم بروسيا 2018 بعد تغلبه على المنتخب الإسباني بركلات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بنتيجة إيجابية: هدف لهدف، في إطار دور ثمن نهائي كأس العالم.

تقدمت إسبانيا عند الدقيقة 11 إثر كرة عرضية ارتطمت بالخطأ في قدم المدافع الروسي "ايجنا تشيفيتش" لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 41 عادل "دزيوبا" النتيجة للمنتخب الروسي من ركلة جزاء، واضعًا الكرة على يسار حارس المرمى.

وفي الشوط الثاني انخفض رتم الأداء بين المنتخبين وغابت الفرص الخطرة على المرميين.

وفي الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الثاني كاد "رودريقو" يضيف الهدف الثاني لإسبانيا لولا براعة حارس المرمى.

وفي ركلات الترجيح أهدر الإسباني "كوكي" ركلة الجزاء الثالثة، كما أهدر "اسباس" الركلة الخامسة؛ وبذلك تأهلت روسيا إلى ربع النهائي.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
07:53 PM
اخر تعديل
02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
08:05 AM

بالترجيح.. روسيا تُقصي "الماتادور الإسباني" من المونديال وتصعد لربع النهائي

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
15
8,581

تأهل منتخب روسيا إلى ربع نهائي مونديال كأس العالم بروسيا 2018 بعد تغلبه على المنتخب الإسباني بركلات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بنتيجة إيجابية: هدف لهدف، في إطار دور ثمن نهائي كأس العالم.

تقدمت إسبانيا عند الدقيقة 11 إثر كرة عرضية ارتطمت بالخطأ في قدم المدافع الروسي "ايجنا تشيفيتش" لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 41 عادل "دزيوبا" النتيجة للمنتخب الروسي من ركلة جزاء، واضعًا الكرة على يسار حارس المرمى.

وفي الشوط الثاني انخفض رتم الأداء بين المنتخبين وغابت الفرص الخطرة على المرميين.

وفي الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الثاني كاد "رودريقو" يضيف الهدف الثاني لإسبانيا لولا براعة حارس المرمى.

وفي ركلات الترجيح أهدر الإسباني "كوكي" ركلة الجزاء الثالثة، كما أهدر "اسباس" الركلة الخامسة؛ وبذلك تأهلت روسيا إلى ربع النهائي.

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