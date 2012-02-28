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أربعينية تلقى مصرعها نتيجة صعق كهربائي بالباحة

المعاينة كشفت وجود أثر ماس كهربائي بالمدفأة وبالقاطع الكهربائي

لقيت سيدة أربعينية مصرعها بعد تعرضها لصعق كهربائي في إحدى قرى الباحة صباح اليوم.

وصرح المتحث الإعلامي بشرطة منطقة الباحة بأنه عند الساعة الثالثة والنصف من صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/٦/١١هـ ورد بلاغ لغرفة العمليات الرئيسة من أحد المواطنين يفيد فيه وفاة والدته البالغة من العمر (٤٥ عاماً) داخل منزلهم الكائن بحي الباهر بمدينة الباحة نتيجة تعرضها لصعق كهربائي.

وأضاف: تم على الفور انتقال الجهات الأمنية لمنزل المبلغ وبإجراء المعاينة وجد أثر ماس كهربائي بالمدفأة وبالقاطع الكهربائي، كما تم إجراء المعاينة للجثمان من قبل الطبيب الشرعي وصدر تقريره الأولي المتضمن وجود أثر جرح بأصبع يدها اليسرى وهو فتحة دخول التيار الكهربائي لجسمها مما يدل على أن الوفاة عرضية نتيجة تعرض الضحية لصعق كهربائي، وعدم وجود أي إصابات أخرى تدل على عنف أو مقاومة.

وأردف: تم تسليم الجثمان لذويها لانتفاء الشبهة الجنائية بعد اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.

وناشد متحدث شرطة الباحة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع الأجهزة الكهربائية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بالمغفرة والرحمة وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أربعينية تلقى مصرعها نتيجة صعق كهربائي بالباحة
سبق

لقيت سيدة أربعينية مصرعها بعد تعرضها لصعق كهربائي في إحدى قرى الباحة صباح اليوم.

وصرح المتحث الإعلامي بشرطة منطقة الباحة بأنه عند الساعة الثالثة والنصف من صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/٦/١١هـ ورد بلاغ لغرفة العمليات الرئيسة من أحد المواطنين يفيد فيه وفاة والدته البالغة من العمر (٤٥ عاماً) داخل منزلهم الكائن بحي الباهر بمدينة الباحة نتيجة تعرضها لصعق كهربائي.

وأضاف: تم على الفور انتقال الجهات الأمنية لمنزل المبلغ وبإجراء المعاينة وجد أثر ماس كهربائي بالمدفأة وبالقاطع الكهربائي، كما تم إجراء المعاينة للجثمان من قبل الطبيب الشرعي وصدر تقريره الأولي المتضمن وجود أثر جرح بأصبع يدها اليسرى وهو فتحة دخول التيار الكهربائي لجسمها مما يدل على أن الوفاة عرضية نتيجة تعرض الضحية لصعق كهربائي، وعدم وجود أي إصابات أخرى تدل على عنف أو مقاومة.

وأردف: تم تسليم الجثمان لذويها لانتفاء الشبهة الجنائية بعد اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.

وناشد متحدث شرطة الباحة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع الأجهزة الكهربائية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بالمغفرة والرحمة وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
10:59 PM

أربعينية تلقى مصرعها نتيجة صعق كهربائي بالباحة

المعاينة كشفت وجود أثر ماس كهربائي بالمدفأة وبالقاطع الكهربائي

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
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7,855

لقيت سيدة أربعينية مصرعها بعد تعرضها لصعق كهربائي في إحدى قرى الباحة صباح اليوم.

وصرح المتحث الإعلامي بشرطة منطقة الباحة بأنه عند الساعة الثالثة والنصف من صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/٦/١١هـ ورد بلاغ لغرفة العمليات الرئيسة من أحد المواطنين يفيد فيه وفاة والدته البالغة من العمر (٤٥ عاماً) داخل منزلهم الكائن بحي الباهر بمدينة الباحة نتيجة تعرضها لصعق كهربائي.

وأضاف: تم على الفور انتقال الجهات الأمنية لمنزل المبلغ وبإجراء المعاينة وجد أثر ماس كهربائي بالمدفأة وبالقاطع الكهربائي، كما تم إجراء المعاينة للجثمان من قبل الطبيب الشرعي وصدر تقريره الأولي المتضمن وجود أثر جرح بأصبع يدها اليسرى وهو فتحة دخول التيار الكهربائي لجسمها مما يدل على أن الوفاة عرضية نتيجة تعرض الضحية لصعق كهربائي، وعدم وجود أي إصابات أخرى تدل على عنف أو مقاومة.

وأردف: تم تسليم الجثمان لذويها لانتفاء الشبهة الجنائية بعد اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.

وناشد متحدث شرطة الباحة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع الأجهزة الكهربائية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بالمغفرة والرحمة وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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