بعد ترقيتهما لرتبة "لواء".. وكيل الحرس الوطني يستقبل "العتيبي" و"الحارثي"

هنأهما بالثقة الملكية وحثهما على بذل المزيد من العطاء

استقبل الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي، صباح اليوم الأحد في مكتبه بوكالة الحرس الوطني بالقطاع الغربي، اللواء ركن محمد بن عائض بن عمير العتيبي واللواء ركن صالح بن مرزوق مسفر الحارثي بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم رقم ( أ / 373 ) وتاريخ 21-05-1441هـ القاضي بترقيتهما من رتبة "عميد" إلى رتبة "لواء".

وهنا وكيل الحرس الوطني الضابطين المترقَين على الثقة الملكية الغالية، سائلاً الله عز وجل أن تكون عوناً ودافعاً لهما لتقديم المزيد من الجهود في خدمة الوطن الغالي.

وخلال الاستقبال حث الأمير خالد، اللواء "العتيبي" واللواء "الحارثي" على بذل قصارى جهدهما لخدمة الوطن وأن يكونا عند حسن ظن ولاة الأمر في تحمل المسؤوليات المناطة بهما متمنياً لهما دوام التوفيق.

فيما أعرب اللواء ركن محمد بن عائض العتيبي واللواء ركن صالح بن مرزوق الحارثي، عن فخرهما واعتزازهما بالثقة الملكية الغالية مجددين العهد والولاء لولاة الأمر ببذل المزيد من العمل والإخلاص والتفاني في سبيل خدمة الدين ثم المليك والوطن، رافعين أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية– يحفظه الله – داعين الله أن يمده بالصحة والعافية، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار.

حضر الاستقبال مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي المكلف اللواء ركن صالح بن عبدالكريم العريفي.