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7 أعوام كبيسة تحبس مستشفى الجموم عن النور.. وأهال للوزير: زرها وتحقق

سعتها 100 سرير وتكلفتها 225 مليونًا والنتيجة: متضررون يلجؤون لمراكز خاصة

جدّد أهالي بمحافظة الجموم، بمكة المكرمة، مطالبتهم لوزارة الصحة بضرورة افتتاح مستشفى الجموم العام، وإنهاء معاناتهم من الذهاب لمستشفيات مكة وجدة للبحث عن علاج.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى الجموم 100 سرير، وتمت ترسية مشروعه عام 1433هـ، أي قبل سبع سنوات، بقيمة بلغت (225.410.765) ريالاً.

وأعرب أهال عن استيائهم الشديد من حال مشروع المستشفى الوحيد في محافظتهم المتعثر منذ 5 سنوات؛ حيث كان التاريخ المقرر للانتهاء منه 26: 7/ 1435هـ، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع.

وتساءل الأهالي عن الأسباب التي حالت دون تنفيذه كل هذه السنوات، في ظل افتقار المحافظة لمستشفى؛ ما اضطرهم إلى اللجوء للمراكز والمستشفيات الخاصة داخل المحافظة، التي استغلت تعثر المستشفى الحكومي.

وطالبوا وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بزيارة المحافظة والوقوف على مشروع المستشفى، والتحقيق مع المتسبب في عدم إنجازه طيلة السنوات الماضية.

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7 أعوام كبيسة تحبس مستشفى الجموم عن النور.. وأهال للوزير: زرها وتحقق
سبق

جدّد أهالي بمحافظة الجموم، بمكة المكرمة، مطالبتهم لوزارة الصحة بضرورة افتتاح مستشفى الجموم العام، وإنهاء معاناتهم من الذهاب لمستشفيات مكة وجدة للبحث عن علاج.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى الجموم 100 سرير، وتمت ترسية مشروعه عام 1433هـ، أي قبل سبع سنوات، بقيمة بلغت (225.410.765) ريالاً.

وأعرب أهال عن استيائهم الشديد من حال مشروع المستشفى الوحيد في محافظتهم المتعثر منذ 5 سنوات؛ حيث كان التاريخ المقرر للانتهاء منه 26: 7/ 1435هـ، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع.

وتساءل الأهالي عن الأسباب التي حالت دون تنفيذه كل هذه السنوات، في ظل افتقار المحافظة لمستشفى؛ ما اضطرهم إلى اللجوء للمراكز والمستشفيات الخاصة داخل المحافظة، التي استغلت تعثر المستشفى الحكومي.

وطالبوا وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بزيارة المحافظة والوقوف على مشروع المستشفى، والتحقيق مع المتسبب في عدم إنجازه طيلة السنوات الماضية.

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441
02:55 PM

7 أعوام كبيسة تحبس مستشفى الجموم عن النور.. وأهال للوزير: زرها وتحقق

سعتها 100 سرير وتكلفتها 225 مليونًا والنتيجة: متضررون يلجؤون لمراكز خاصة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,476

جدّد أهالي بمحافظة الجموم، بمكة المكرمة، مطالبتهم لوزارة الصحة بضرورة افتتاح مستشفى الجموم العام، وإنهاء معاناتهم من الذهاب لمستشفيات مكة وجدة للبحث عن علاج.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى الجموم 100 سرير، وتمت ترسية مشروعه عام 1433هـ، أي قبل سبع سنوات، بقيمة بلغت (225.410.765) ريالاً.

وأعرب أهال عن استيائهم الشديد من حال مشروع المستشفى الوحيد في محافظتهم المتعثر منذ 5 سنوات؛ حيث كان التاريخ المقرر للانتهاء منه 26: 7/ 1435هـ، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع.

وتساءل الأهالي عن الأسباب التي حالت دون تنفيذه كل هذه السنوات، في ظل افتقار المحافظة لمستشفى؛ ما اضطرهم إلى اللجوء للمراكز والمستشفيات الخاصة داخل المحافظة، التي استغلت تعثر المستشفى الحكومي.

وطالبوا وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بزيارة المحافظة والوقوف على مشروع المستشفى، والتحقيق مع المتسبب في عدم إنجازه طيلة السنوات الماضية.

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