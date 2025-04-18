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روسيا تعلن 4785 إصابة جديدة و40 وفاة بـ"كورونا"

إجمالي الإصابات وصل إلى 36793.. والوفيات 313

كشف مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا، صباح السبت، عن تسجيل 4785 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 36793 حالة.

وقال المركز: تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 313 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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روسيا تعلن 4785 إصابة جديدة و40 وفاة بـ"كورونا"
سبق

كشف مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا، صباح السبت، عن تسجيل 4785 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 36793 حالة.

وقال المركز: تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 313 حالة وفاة.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
11:36 AM

روسيا تعلن 4785 إصابة جديدة و40 وفاة بـ"كورونا"

إجمالي الإصابات وصل إلى 36793.. والوفيات 313

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا، صباح السبت، عن تسجيل 4785 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 36793 حالة.

وقال المركز: تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 313 حالة وفاة.

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