كشف مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا، صباح السبت، عن تسجيل 4785 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 36793 حالة.
وقال المركز: تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 313 حالة وفاة.
روسيا تعلن 4785 إصابة جديدة و40 وفاة بـ"كورونا"
إجمالي الإصابات وصل إلى 36793.. والوفيات 313
كشف مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا، صباح السبت، عن تسجيل 4785 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 36793 حالة.
وقال المركز: تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 313 حالة وفاة.
كشف مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا، صباح السبت، عن تسجيل 4785 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 36793 حالة.
روسيا تعلن 4785 إصابة جديدة و40 وفاة بـ"كورونا"
إجمالي الإصابات وصل إلى 36793.. والوفيات 313
كشف مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا، صباح السبت، عن تسجيل 4785 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 36793 حالة.
وقال المركز: تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 313 حالة وفاة.