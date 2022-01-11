بالصور.. "برَدية مكة" تحوّل وادي الصدر إلى البياض

بعد الأمطار الغزيرة على الأجزاء الشرقية والشمالية

وثّق المصور وائل الحتيرشي البرَد الذي شهدته مكة المكرمة، اليوم تزامناً مع هطول الأمطار، وبالتحديد الأجزاء الشرقية، ومنها وادي الصدر.

وأظهرت الصور التي وثقها "الحتيرشي" من وادي الصدر، تساقط البرَد على قرى شرق مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، بعد الأمطار التي شهدتها مكة وتركزت غزارتها على الأجزاء الشرقية والشمالية من العاصمة المقدسة.