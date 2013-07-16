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مباحثات سعودية روسية لإرسال رائد سعودي في رحلة قصيرة إلى الفضاء

السعودية تتطلع لإطلاق بضعة أقمار صناعية صغيرة بتكلفة 30 مليون دولار

تُجري روسيا والمملكة العربية السعودية مباحثات حول إرسال رائد فضاء سعودي في رحلة قصيرة إلى الفضاء.

ووفق موقع "سبوتنيك" الروسي، فإن السعودية وروسيا تستعدان لمواصلة المشاورات بشأن الأنشطة الفضائية الثنائية، ومن بينها التحضير لرحلة قصيرة لرائد فضاء سعودي.

وتتطلع السعودية لإطلاق بضعة أقمار صناعية صغيرة على متن صاروخ روسي حامل. وتبلغ تكلفة إيصال الأقمار 30 مليون دولار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مباحثات سعودية روسية لإرسال رائد سعودي في رحلة قصيرة إلى الفضاء
سبق

تُجري روسيا والمملكة العربية السعودية مباحثات حول إرسال رائد فضاء سعودي في رحلة قصيرة إلى الفضاء.

ووفق موقع "سبوتنيك" الروسي، فإن السعودية وروسيا تستعدان لمواصلة المشاورات بشأن الأنشطة الفضائية الثنائية، ومن بينها التحضير لرحلة قصيرة لرائد فضاء سعودي.

وتتطلع السعودية لإطلاق بضعة أقمار صناعية صغيرة على متن صاروخ روسي حامل. وتبلغ تكلفة إيصال الأقمار 30 مليون دولار.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
11:10 PM

مباحثات سعودية روسية لإرسال رائد سعودي في رحلة قصيرة إلى الفضاء

السعودية تتطلع لإطلاق بضعة أقمار صناعية صغيرة بتكلفة 30 مليون دولار

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خالد علي - الرياض
2
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تُجري روسيا والمملكة العربية السعودية مباحثات حول إرسال رائد فضاء سعودي في رحلة قصيرة إلى الفضاء.

ووفق موقع "سبوتنيك" الروسي، فإن السعودية وروسيا تستعدان لمواصلة المشاورات بشأن الأنشطة الفضائية الثنائية، ومن بينها التحضير لرحلة قصيرة لرائد فضاء سعودي.

وتتطلع السعودية لإطلاق بضعة أقمار صناعية صغيرة على متن صاروخ روسي حامل. وتبلغ تكلفة إيصال الأقمار 30 مليون دولار.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,023
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,867
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,996
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,808

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