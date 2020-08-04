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توجيه التهمة لـ"سوداني" خدع رجل أعمال سعوديًّا بـ39 سيارة

حصل منه على مليون و400 ألف درهم بوثائق رسمية مزورة

وجَّهت محكمة دبي اليوم الثلاثاء الاتهام لرجل سوداني "35 عامًا" بالاحتيال على رجل أعمال سعودي، وسرقة مبلغ مليون و400 ألف درهم منه باستخدام وثائق رسمية مزورة.

ووفقًا لتفاصيل القضية فإن المتهم السوداني استدرج رجل أعمال سعوديًّا بوثائق رسمية مزورة لبيع شركة لتأجير السيارات في دبي بعد أن علم ببحث الأخير عن مشروع لتأجير السيارات.

وذكرت "جلف نيوز" أن المتهم أقنع الضحية بشراء الشركة، ومساحة مكتبية في منطقة المرقبات في دبي، كما أخذه إلى منطقة فيها نحو 39 سيارة متوقفة، وزعم أنها ملك للشركة، وهناك سيارات أخرى.

وقام الضحية بدفع مبلغ مليون و100 ألف درهم، وسلمه سيارة فاخرة تبلغ قيمتها 300 ألف درهم لبيعها وأخذ المبلغ المتبقي. وبالفعل قام الجاني ببيع السيارة، والحصول على المبلغ؛ ليكتشف الضحية بعد ذلك عند مراجعته الجهات الحكومية لتخليص إجراءات الشركة الجديدة أنه وقع ضحية نصب.

وتمكنت الشرطة من القبض على الجاني، ووجهت له المحكمة الاتهام رسميًّا في الجلسة الأولى على أن يتم عقد الجلسة التالية في 18 أغسطس الجاري.

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توجيه التهمة لـ"سوداني" خدع رجل أعمال سعوديًّا بـ39 سيارة
سبق

وجَّهت محكمة دبي اليوم الثلاثاء الاتهام لرجل سوداني "35 عامًا" بالاحتيال على رجل أعمال سعودي، وسرقة مبلغ مليون و400 ألف درهم منه باستخدام وثائق رسمية مزورة.

ووفقًا لتفاصيل القضية فإن المتهم السوداني استدرج رجل أعمال سعوديًّا بوثائق رسمية مزورة لبيع شركة لتأجير السيارات في دبي بعد أن علم ببحث الأخير عن مشروع لتأجير السيارات.

وذكرت "جلف نيوز" أن المتهم أقنع الضحية بشراء الشركة، ومساحة مكتبية في منطقة المرقبات في دبي، كما أخذه إلى منطقة فيها نحو 39 سيارة متوقفة، وزعم أنها ملك للشركة، وهناك سيارات أخرى.

وقام الضحية بدفع مبلغ مليون و100 ألف درهم، وسلمه سيارة فاخرة تبلغ قيمتها 300 ألف درهم لبيعها وأخذ المبلغ المتبقي. وبالفعل قام الجاني ببيع السيارة، والحصول على المبلغ؛ ليكتشف الضحية بعد ذلك عند مراجعته الجهات الحكومية لتخليص إجراءات الشركة الجديدة أنه وقع ضحية نصب.

وتمكنت الشرطة من القبض على الجاني، ووجهت له المحكمة الاتهام رسميًّا في الجلسة الأولى على أن يتم عقد الجلسة التالية في 18 أغسطس الجاري.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
11:11 PM
اخر تعديل
05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
01:58 AM

توجيه التهمة لـ"سوداني" خدع رجل أعمال سعوديًّا بـ39 سيارة

حصل منه على مليون و400 ألف درهم بوثائق رسمية مزورة

A A A
خالد علي - جدة
11
12,848

وجَّهت محكمة دبي اليوم الثلاثاء الاتهام لرجل سوداني "35 عامًا" بالاحتيال على رجل أعمال سعودي، وسرقة مبلغ مليون و400 ألف درهم منه باستخدام وثائق رسمية مزورة.

ووفقًا لتفاصيل القضية فإن المتهم السوداني استدرج رجل أعمال سعوديًّا بوثائق رسمية مزورة لبيع شركة لتأجير السيارات في دبي بعد أن علم ببحث الأخير عن مشروع لتأجير السيارات.

وذكرت "جلف نيوز" أن المتهم أقنع الضحية بشراء الشركة، ومساحة مكتبية في منطقة المرقبات في دبي، كما أخذه إلى منطقة فيها نحو 39 سيارة متوقفة، وزعم أنها ملك للشركة، وهناك سيارات أخرى.

وقام الضحية بدفع مبلغ مليون و100 ألف درهم، وسلمه سيارة فاخرة تبلغ قيمتها 300 ألف درهم لبيعها وأخذ المبلغ المتبقي. وبالفعل قام الجاني ببيع السيارة، والحصول على المبلغ؛ ليكتشف الضحية بعد ذلك عند مراجعته الجهات الحكومية لتخليص إجراءات الشركة الجديدة أنه وقع ضحية نصب.

وتمكنت الشرطة من القبض على الجاني، ووجهت له المحكمة الاتهام رسميًّا في الجلسة الأولى على أن يتم عقد الجلسة التالية في 18 أغسطس الجاري.

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