١١٨٢١ طالباً وطالبة يدرسون في الفصل الصيفي بالرياض

انطلق هذا الأسبوع .. مدير التعليم أكّد توفير بيئة مناسبة

انطلقت هذا الأسبوع الدراسة لطلاب وطالبات الفصل الصيفي في "تعليم الرياض" للعام الدراسي الحالي ١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ، في ٢٨ مدرسة صيفية للبنين والبنات موزعة جغرافياً على منطقة الرياض، حيث التحق بهذه المدارس الصيفية ما يقارب ١١٨٢١ طالباً وطالبة.

٦٥١٣ طالباً يدرسون في ٥٧٧ شعبة؛ يقدم لهم الخدمة التعليمية والإدارية والإشرافية ٤٣١ موظفاً و٥٣٠٨ طالبات يدرسنَّ في ٣٧٤ شعبة؛ حيث وصل عدد الكادر التعليمي والإداري والإشرافي في مدارس البنات إلى ٢٨٧ موظفة.

وأكّد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي؛ على لجنة النظام الصيفي، توفير بيئة مناسبة لتطبيق الفصل الصيفي وتوعية الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بأهمية استثمار فرصة الدراسة خلال الإجازة الصيفية.

وذكر الوهيبي؛ أنه سيتولى تدريس الطلاب والطالبات في الفصل الصيفي معلمون ومعلمات ذوو كفاءة وخبرة عاليتين مما يسهم في إكسابهم مهارات جديدة ومتنوعة، بإذن الله.

وقال عبدالله الغنام؛ مساعد المدير للشؤون التعليمية (بنين) إن الفصل الصيفي يُتيح الفرصة للطلاب الراغبين في تحسين تعليمهم، كما أنه فرصة لتخفيف العبء الدراسي عن بعض الطلاب المتعثرين وهو استثمار أمثل لوقت الإجازة الصيفية بما يفيد الطلاب.

وقالت مساعد المدير للشؤون التعليمية بالإدارة ريم بنت محمد الراشد؛ إن "تعليم الرياض" اتخذ الإجراءات التنظيمية والاستعدادات كافة، والتهيئة للفصل الصيفي منذ مطلع شهر شعبان ١٤٤٠ هـ، بعد صدور تعميم نائب الوزير الذي حوى تنظيم افتتاح الفصل الصيفي، كما وضعت الإدارة المعايير والاشتراطات الدقيقة لترشيح المدارس والهيئة الإدارية والتعليمية والإشرافية بعد عقد اجتماعات وورش عدة لتحقيق الاستفادة القصوى للطالبات من الدراسة الصيفية.

وقالت عضو لجنة الفصل الصيفي بـ "تعليم الرياض" رقية المحمود: إن مدة هذا الفصل ثمانية أسابيع حيث بدأت الدراسة من ٦ شوال فيما ستكون الاختبارات النهائية للفصل الصيفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ / ١١ /١٤٤٠ هـ، ولمدة أربعة أيام فقط، كما أن مدة كل حصة دراسية صيفية ٩٠ دقيقة في اليوم الدراسي، وسيسمح للطلاب الملتحقين بتسجيل مادة دراسية كحد أقل إلى تسجيل ثلاث مواد دراسية خلال الفصل الصيفي.

وقال عبدالرحمن الصفيان؛ عضو لجنة الفصل الصيفي بـ "تعليم الرياض": شهدت انطلاقة الدراسة مطلع هذا الأسبوع متابعة مباشِرة من مساعد المدير العام للشؤون التعليمية (رئيس لجنة الفصل الصيفي) عبدالله بن سعد الغنام؛ الذي اطمأن على جاهزية واستعداد المدارس للبدء بأعمال الفصل الدراسي الصيفي، وزار مشرفو المواد الدراسية وأعضاء لجنة الفصل الصيفي جميع المدارس الثانوية؛ للتأكد من انتظام الدراسة ومعالجة بعض الملاحظات التي رُصدت في أثناء الزيارة.

وأشار الصفيان؛ إلى أن نظام الفصل الصيفي يهدف إلى معالجة حالات التعثر وإكمال متطلبات التخرج والتسريع للطلاب، وحثّ الطلاب على الاستفادة من هذه الفرصة التعليمية المتاحة لهم بأفضل طريقة.

الجدير ذكره أن "تعليم الرياض" اعتمدت ١٥ مدرسة للبنين و١٣ مدرسة للبنات لتطبيق الفصل الصيفي موزعة وفق المخطط المعتمد؛ حيث تخدم جميع أحياء مدينة الرياض، وجاءت أسماء المدارس للبنين كالتالي: ثانوية الملك عبدالله وثانوية البيروني بمكتب الشرق, وثانوية الأمير بندر بن عبدالعزيز وثانوية بدر بمكتب السويدي, وثانوية الزهراوي بمكتب الجنوب, وثانوية مجمّع الملك سعود بمكتب الدرعية, وثانوية عبدالله بن جعفر بمكتب قرطبة, وثانوية الأمير فيصل بن فهد بمكتب الشمال, وثانوية الجوهري وثانوية الشوكاني بمكتب الغرب, وثانوية السليمانية وجعفر بن محمد بمكتب الرائد, وثانوية الملك فهد بمكتب الروضة, وثانوية الإمام الألوسي بمكتب العزيزية, وثانوية صقلية بمكتب الوسط.

وللبنات: ثانوية ٧٤ وثانوية ١١٣ بمكتب الجنوب, والثانوية الأولى بمكتب الغرب, وثانوية ١٠٥ وثانوية ١٥٣ بمكتب الشفا, والثانوية ٩٠ وثانوية ١٤٠ بمكتب الروابي, وثانوية حليمة السعديَّة وثانوية جامعة الأميرة نورة بن عبدالرحمن بمكتب الشمال, وثانوية ١٤٤ بمكتب البديعة, والثانوية الرابعة بمكتب الوسط, وثانوية ٧٥ وثانوية ١٥٦ بمكتب النهضة.