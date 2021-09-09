تهيئة 74 ألف طالب وطالبة بـ"تعليم عسير" ضمن برنامج الأسبوع التمهيدي

عروض مرئية عن مواصفات الحقيبة المدرسية والتدريب على استخدام المنصة

بلغ عدد الطلاب والطالبات المستفيدين والمستفيدات من برنامج الأسبوع التمهيدي ويوم التهيئة الإرشادية في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير 74162 طالباً وطالبة.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري أن البرامج استهدفت في الأسبوع التمهيدي 16863 طالباً وطالبة يدرسون في الصف الأول الابتدائي، و57299 طالباً وطالبة في يوم التهيئة الإرشادية يدرسون في الصفوف الرابع الابتدائي والأول المتوسط والأول الثانوي.

وأكد "العُمري" أهمية بذل المزيد من الجهود التي تقدم خلال المرحلة الحالية وصولاً إلى أكبر قدر من التوافق مع بيئة المدرسة، مشيراً إلى أنه تم إعداد دليل إرشادي وتم تنفيذه في المدارس وفق الآليات المحددة لذلك، والتركيز على دور الأسرة الفاعل في تحقيق النتائج المرجوة وتنمية دافعية الأطفال للتعلم، بالإضافة إلى بث برامج من المدارس وحث الأسرة على تشجيع الطلاب والطالبات على المشاركة الفاعلة في هذا الخصوص.

وأضاف "العُمري" أن الفعاليات نفذت الأسبوع الماضي وتم خلالها تقديم عروض مرئية عن فعاليات الأسبوع التمهيدي ومواصفات الحقيبة المدرسية والتدريب على استخدام المنصة والعديد من المسابقات التحفيزية والرسائل لأولياء الأمور.