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"بايدن" و"الكاظمي" يوقعان اتفاقاً ينهي المهام القتالية للجيش الأمريكي في العراق

بعد 18 عاماً على إرسالها

يوقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، اتفاقاً ينهي رسمياً المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق بختام 2021، بعد أكثر من 18 عاماً على إرسال القوات الأمريكية إلى البلاد.

ويجتمع "بايدن" و"الكاظمي" في المكتب البيضاوي في أول مباحثات مباشرة بينهما، ضمن حوار استراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضح مسؤول كبير في إدارة "بايدن"، أنه سيصدر بيان بعد الاجتماع لإعلان نهاية المهام القتالية الأمريكية في العراق.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بايدن" و"الكاظمي" يوقعان اتفاقاً ينهي المهام القتالية للجيش الأمريكي في العراق
سبق

يوقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، اتفاقاً ينهي رسمياً المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق بختام 2021، بعد أكثر من 18 عاماً على إرسال القوات الأمريكية إلى البلاد.

ويجتمع "بايدن" و"الكاظمي" في المكتب البيضاوي في أول مباحثات مباشرة بينهما، ضمن حوار استراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضح مسؤول كبير في إدارة "بايدن"، أنه سيصدر بيان بعد الاجتماع لإعلان نهاية المهام القتالية الأمريكية في العراق.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
02:43 PM

"بايدن" و"الكاظمي" يوقعان اتفاقاً ينهي المهام القتالية للجيش الأمريكي في العراق

بعد 18 عاماً على إرسالها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يوقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، اتفاقاً ينهي رسمياً المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق بختام 2021، بعد أكثر من 18 عاماً على إرسال القوات الأمريكية إلى البلاد.

ويجتمع "بايدن" و"الكاظمي" في المكتب البيضاوي في أول مباحثات مباشرة بينهما، ضمن حوار استراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضح مسؤول كبير في إدارة "بايدن"، أنه سيصدر بيان بعد الاجتماع لإعلان نهاية المهام القتالية الأمريكية في العراق.

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