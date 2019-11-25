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تحت وطأة مطر وبَرَد وضباب .. رجال مرور الباحة ينتشرون لحفظ السلامة

حاضرون عبر دورياتهم الرسمية والسرية والراجلة لتحذير وتهدئة المركبات

لم تمنع الظروف المناخية المتقلبة التي تشهدها منطقة الباحة وتنوعت بين الأمطار المتوسطة والغزيرة والضباب والرياح الباردة، رجال المرور بمنطقة الباحة من مهامهم أو التقصير أو التقليل من وجودهم الميداني.

تشهد منطقة الباحة مع تقلبات الأجواء انتشاراً لرجال المرور بالدوريات الرسمية والسرية والراجلة، ويكثر وجودها في الأماكن التي يكثر فيها الضباب مما يحد من درجة الرؤية لتشاهد الأنوار التحذيرية؛ حيث يُوجد رجال المرور ميدانياً لتحذير وتهدئة المركبات حفاظاً على السلامة العامة بإشراف ومتابعة من مدير مرور الباحة العقيد مسفر الثبيتي.

رجال المرور منطقة الباحة الظروف المناخية المتقلبة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحت وطأة مطر وبَرَد وضباب .. رجال مرور الباحة ينتشرون لحفظ السلامة
سبق

لم تمنع الظروف المناخية المتقلبة التي تشهدها منطقة الباحة وتنوعت بين الأمطار المتوسطة والغزيرة والضباب والرياح الباردة، رجال المرور بمنطقة الباحة من مهامهم أو التقصير أو التقليل من وجودهم الميداني.

تشهد منطقة الباحة مع تقلبات الأجواء انتشاراً لرجال المرور بالدوريات الرسمية والسرية والراجلة، ويكثر وجودها في الأماكن التي يكثر فيها الضباب مما يحد من درجة الرؤية لتشاهد الأنوار التحذيرية؛ حيث يُوجد رجال المرور ميدانياً لتحذير وتهدئة المركبات حفاظاً على السلامة العامة بإشراف ومتابعة من مدير مرور الباحة العقيد مسفر الثبيتي.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
01:53 PM

تحت وطأة مطر وبَرَد وضباب .. رجال مرور الباحة ينتشرون لحفظ السلامة

حاضرون عبر دورياتهم الرسمية والسرية والراجلة لتحذير وتهدئة المركبات

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
14
11,166

لم تمنع الظروف المناخية المتقلبة التي تشهدها منطقة الباحة وتنوعت بين الأمطار المتوسطة والغزيرة والضباب والرياح الباردة، رجال المرور بمنطقة الباحة من مهامهم أو التقصير أو التقليل من وجودهم الميداني.

تشهد منطقة الباحة مع تقلبات الأجواء انتشاراً لرجال المرور بالدوريات الرسمية والسرية والراجلة، ويكثر وجودها في الأماكن التي يكثر فيها الضباب مما يحد من درجة الرؤية لتشاهد الأنوار التحذيرية؛ حيث يُوجد رجال المرور ميدانياً لتحذير وتهدئة المركبات حفاظاً على السلامة العامة بإشراف ومتابعة من مدير مرور الباحة العقيد مسفر الثبيتي.

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