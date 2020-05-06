إصابات كورونا في إيران تقفز فوق الـ 101 ألف حالة

أعلنت 1680 إصابة و78 حالة وفاة آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، إلى 101650 حالة وارتفاع عدد الوفيات إلى 6418.

وقال المتحدث باسم الوزارة: تم تسجيل 1680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 78 حالة وفاة إضافية ناجمة عن فيروس كوفيد-19.