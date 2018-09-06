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في الدقيقة 86 .. النصر يلحق بالتعادل أمام ضيفه الفتح

حمدالله يسجل حضورًا باهرًا

لحق الفريق الكروي الأول بنادي النصر بالتعادل أمام ضيفه الفتح 1 / 1 وذلك بعد أن أحرز المغربي عبدالرزاق حمد الله قبل نهاية الزمن الرسمي بأربع دقائق، وذلك خلال المواجهة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الخميس على أرض ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بنادي النصر.

وجاءت المباراة في أيام "فيفا"، ضمن استعدادات الفريقين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يستضيف النصر الفيصلي فيما يواجه الفتح نظيره الوحدة في الجولة الثانية من الدوري.

يُذكر أن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني تمكن الكونجولي نزوزي توكو لاعب الفتح من إحراز هدف التقدم لفريقه عند الدقيقة 51، وعند الدقيقة 86 أحرز عبدالرزاق حمد الله التعادل من ركلة جزاء.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في الدقيقة 86 .. النصر يلحق بالتعادل أمام ضيفه الفتح
سبق

لحق الفريق الكروي الأول بنادي النصر بالتعادل أمام ضيفه الفتح 1 / 1 وذلك بعد أن أحرز المغربي عبدالرزاق حمد الله قبل نهاية الزمن الرسمي بأربع دقائق، وذلك خلال المواجهة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الخميس على أرض ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بنادي النصر.

وجاءت المباراة في أيام "فيفا"، ضمن استعدادات الفريقين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يستضيف النصر الفيصلي فيما يواجه الفتح نظيره الوحدة في الجولة الثانية من الدوري.

يُذكر أن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني تمكن الكونجولي نزوزي توكو لاعب الفتح من إحراز هدف التقدم لفريقه عند الدقيقة 51، وعند الدقيقة 86 أحرز عبدالرزاق حمد الله التعادل من ركلة جزاء.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
11:05 PM

في الدقيقة 86 .. النصر يلحق بالتعادل أمام ضيفه الفتح

حمدالله يسجل حضورًا باهرًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لحق الفريق الكروي الأول بنادي النصر بالتعادل أمام ضيفه الفتح 1 / 1 وذلك بعد أن أحرز المغربي عبدالرزاق حمد الله قبل نهاية الزمن الرسمي بأربع دقائق، وذلك خلال المواجهة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الخميس على أرض ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بنادي النصر.

وجاءت المباراة في أيام "فيفا"، ضمن استعدادات الفريقين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يستضيف النصر الفيصلي فيما يواجه الفتح نظيره الوحدة في الجولة الثانية من الدوري.

يُذكر أن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني تمكن الكونجولي نزوزي توكو لاعب الفتح من إحراز هدف التقدم لفريقه عند الدقيقة 51، وعند الدقيقة 86 أحرز عبدالرزاق حمد الله التعادل من ركلة جزاء.

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