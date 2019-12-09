بالفيديو.. سعود الفيصل يعلن قيام مجلس التعاون الخليجي قبل 38 عاماً

قال: تربطنا علاقات خاصة وسمات نابعة من عقيدة مشتركة وتشابه للأنظمة

نشرت وزارة الخارجية، عبر حسابها على "تويتر" مقطع فيديو لوزير خارجية المملكة الراحل الأمير سعود الفيصل، وهو يعلن من الرياض بتاريخ 4 فبراير 1981، عن قيام مجلس التعاون.

وتناول المقطع أول اجتماع وزاري يرسم معالم الكيان الخليجي في #رياض_الخليج، وظهر في المقطع أن وزراء الخارجية في السعودية والإمارات والبحرين وعمان وقطر والكويت اجتمعوا في الرياض في الرابع من فبراير عام 1981، وحقق الاجتماع إنجازاً توّج جهداً متواصلاً من أجل التنسيق والتعاون بين الدول الست.

وقد وقّع وزراء الخارجية، في ختام اجتماعهم، وثيقة إعلان قيام مجلس التعاون الخليجي، وقال الراحل سعود الفيصل بهذه المناسبة: بسم الله الرحمن الرحيم.. إدراكاً من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت؛ لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة نابعة من عقيدتها المشتركة وتشابه أنظمتها ووحدة تراثها وتماثل تكوينها السياسي والاجتماعي والسكاني وتقاربها الثقافي والحضاري، ورغبةً من هذه الدول في تطوير وتعميق التعاون والتنسيق فيما بينها في مختلف المجالات بما يعود على شعوبها بالخير والنمو والاستقرار، فقد اجتمعت في السعودية في 4 فبراير 1981 وزراء خارجية هذه الدول، واستأنفوا التشاور فيما بينهم؛ بهدف التنظيم العملي والهيكل النظامي لبلورة التعاون والتنسيق المنشودين بين دولهم.

وأضاف "الفيصل": وقد اتفقوا على إنشاء مجلس للتعاون بين دول الخليج العربية المذكورة، وتكوين أمانة عامة لهذا الهدف، وعقد اجتماعات دورية على مستوى القمة وعلى مستوى وزراء الخارجية لتحقيق الغايات المرجوة لهذه الدول في كل المجالات.

يُذكر أن الرياض تحتضن غداً القمة الخليجية، في نسختها الـ40، ومن المنتظر أن يتضمن جدول أعمال القمة العديد من الموضوعات التي من شأنها تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف مجالاتها السياسية والاقتصادية والدفاعية والأمنية والقانونية، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا السياسية الراهنة والمواقف الدولية تجاهها.