"التعليم" تؤهل 10 آلاف معيّن ومعيّنة على برنامج "المعلم الجديد" في 45 إدارة

باشروا أعمالهم هذا الأسبوع بإشراف مركز التطوير المهني

انطلق، هذا الأسبوع، البرنامج التأسيسي للمعلم الجديد الذي يستهدف أكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة جدداً، باشروا أعمالهم هذا الأسبوع، وتم توجيههم إلى مدارسهم، ويقام البرنامج الذي ينفذه المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، بالشراكة مع إدارات التعليم الـ45 في المناطق والمحافظات على مدار 3 أيام، وذلك ضمن برامج الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

ويتناول البرنامج التدريبي الذي افتتحه عدد من مديري التعليم في المناطق، عدداً مهماً من المحاور؛ من أهمها "أخلاقيات مهنة التدريس" و"علاقة المعلم الجديد بالمجتمع المدرسي" و"حقوق وواجبات المعلم الجديد"، إضافة لاستعراض تجارب ذوي الخبرة في المجال التربوي والتعليمي.

ورعى ودشن مديرو التعليم في الرياض والأحساء ونجران وسراة عبيدة وحفر الباطن وشقراء وغيرهم البرنامج، الذي يأتي ذلك ضمن برامج أسبوع التهيئة التي أطلقها المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، والتي اشتملت على مشروع "التدريب الصيفي" و"المعلم الجديد" و"ورش التهيئة" للمشرفين التربويين في جميع إدارات التعليم.

من جانب آخر، أكد المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي عن تميز المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية بحضور دورات وندوات التطوير المهني، وذلك وفقاً لمنظمة OECD الدولية التي أعلنت في شهر يونيو 2019 نتائج اختبارات TALIS 2018، بمشاركة 48 دولة وحصلت السعودية على نسبة 73% من المشاركين مقارنةً بـ 54% في الدول الأخرى.