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"الصحة" : تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 46869

"الصحة" : تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 46869

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس الموافق 14/ 5/ 2020م، عن تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأربعاء، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 46869 إصابة، منهم 41% من السعوديين و59% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 156 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1429 حالة، وبلغ اجمالي حالات التعافي 19051 حالة.

وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 283 متوفىً.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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"الصحة" : تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 46869
سبق

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس الموافق 14/ 5/ 2020م، عن تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأربعاء، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 46869 إصابة، منهم 41% من السعوديين و59% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 156 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1429 حالة، وبلغ اجمالي حالات التعافي 19051 حالة.

وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 283 متوفىً.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
03:42 PM
اخر تعديل
14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
04:47 PM

"الصحة" : تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 46869

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
57
77,664

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس الموافق 14/ 5/ 2020م، عن تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأربعاء، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 46869 إصابة، منهم 41% من السعوديين و59% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 156 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1429 حالة، وبلغ اجمالي حالات التعافي 19051 حالة.

وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 283 متوفىً.

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