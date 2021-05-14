"الصحة" : تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 46869
أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس الموافق 14/ 5/ 2020م، عن تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأربعاء، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 46869 إصابة، منهم 41% من السعوديين و59% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 156 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1429 حالة، وبلغ اجمالي حالات التعافي 19051 حالة.
وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 283 متوفىً.
"الصحة" : تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 46869
عبدالله البرقاويسبق2020-05-14
أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس الموافق 14/ 5/ 2020م، عن تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأربعاء، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 46869 إصابة، منهم 41% من السعوديين و59% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 156 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1429 حالة، وبلغ اجمالي حالات التعافي 19051 حالة.
وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 283 متوفىً.
14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
03:42 PM
اخر تعديل
14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
04:47 PM
"الصحة" : تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 46869
أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس الموافق 14/ 5/ 2020م، عن تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأربعاء، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 46869 إصابة، منهم 41% من السعوديين و59% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 156 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1429 حالة، وبلغ اجمالي حالات التعافي 19051 حالة.
وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 283 متوفىً.