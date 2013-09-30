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روسيا.. إصابات كورونا اليومية تلامس الـ8.5 آلاف

موسكو: الوفيات عند أعلى مستوى منذ 2.5 شهر

واصلت وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا الارتفاع؛ إذ سجلت السلطات الصحية خلال آخر 24 ساعة أكبر حصيلة إصابات جديدة بالوباء منذ أكثر من 100 يوم، وأكبر عدد وفيات منذ 2.5 شهر.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي، عن رصد 8481 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 8232 إصابة أمس)؛ مما يمثل أكبر حصيلة منذ 14 يونيو عندما تم تسجيل 8835 إصابة.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين 84 من أصل أقاليم روسيا الـ85 (باستثناء دائرة تشوكوتكا الواقعة في أقصى شمال البلاد)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 25.6% من المرضى الجدد.

ووفق "روسيا اليوم"، ارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، بواقع 177 حالة وفاة جديدة (مقابل 160 وفاة أمس)؛ مما يمثل أكبر حصيلة يومية منذ 17 يوليو عندما تم تسجيل 186 وفاة.

وشهد بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة زيادة بـ0.7% خلال آخر 24 ساعة، وأصبح 1176286، منها 20722 حالة وفاة و197307 حالات نشطة (أي ما يمثل ارتفاعًا بـ2446 حالة نشطة منذ أمس).

وتماثل 5858 مريضًا للشفاء من كورونا في روسيا منذ أمس؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 958257 شخصًا.

وتجاوز عدد الفحوصات المخبرية التي أُجريت في روسيا حتى اليوم؛ بهدف تشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، عتبة الـ46 مليونًا (338 ألفًا منها خلال آخر 24 ساعة)، ولا يزال قرابة 220 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا.. إصابات كورونا اليومية تلامس الـ8.5 آلاف
سبق

واصلت وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا الارتفاع؛ إذ سجلت السلطات الصحية خلال آخر 24 ساعة أكبر حصيلة إصابات جديدة بالوباء منذ أكثر من 100 يوم، وأكبر عدد وفيات منذ 2.5 شهر.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي، عن رصد 8481 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 8232 إصابة أمس)؛ مما يمثل أكبر حصيلة منذ 14 يونيو عندما تم تسجيل 8835 إصابة.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين 84 من أصل أقاليم روسيا الـ85 (باستثناء دائرة تشوكوتكا الواقعة في أقصى شمال البلاد)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 25.6% من المرضى الجدد.

ووفق "روسيا اليوم"، ارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، بواقع 177 حالة وفاة جديدة (مقابل 160 وفاة أمس)؛ مما يمثل أكبر حصيلة يومية منذ 17 يوليو عندما تم تسجيل 186 وفاة.

وشهد بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة زيادة بـ0.7% خلال آخر 24 ساعة، وأصبح 1176286، منها 20722 حالة وفاة و197307 حالات نشطة (أي ما يمثل ارتفاعًا بـ2446 حالة نشطة منذ أمس).

وتماثل 5858 مريضًا للشفاء من كورونا في روسيا منذ أمس؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 958257 شخصًا.

وتجاوز عدد الفحوصات المخبرية التي أُجريت في روسيا حتى اليوم؛ بهدف تشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، عتبة الـ46 مليونًا (338 ألفًا منها خلال آخر 24 ساعة)، ولا يزال قرابة 220 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
12:38 PM

روسيا.. إصابات كورونا اليومية تلامس الـ8.5 آلاف

موسكو: الوفيات عند أعلى مستوى منذ 2.5 شهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا الارتفاع؛ إذ سجلت السلطات الصحية خلال آخر 24 ساعة أكبر حصيلة إصابات جديدة بالوباء منذ أكثر من 100 يوم، وأكبر عدد وفيات منذ 2.5 شهر.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي، عن رصد 8481 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 8232 إصابة أمس)؛ مما يمثل أكبر حصيلة منذ 14 يونيو عندما تم تسجيل 8835 إصابة.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين 84 من أصل أقاليم روسيا الـ85 (باستثناء دائرة تشوكوتكا الواقعة في أقصى شمال البلاد)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 25.6% من المرضى الجدد.

ووفق "روسيا اليوم"، ارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، بواقع 177 حالة وفاة جديدة (مقابل 160 وفاة أمس)؛ مما يمثل أكبر حصيلة يومية منذ 17 يوليو عندما تم تسجيل 186 وفاة.

وشهد بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة زيادة بـ0.7% خلال آخر 24 ساعة، وأصبح 1176286، منها 20722 حالة وفاة و197307 حالات نشطة (أي ما يمثل ارتفاعًا بـ2446 حالة نشطة منذ أمس).

وتماثل 5858 مريضًا للشفاء من كورونا في روسيا منذ أمس؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 958257 شخصًا.

وتجاوز عدد الفحوصات المخبرية التي أُجريت في روسيا حتى اليوم؛ بهدف تشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، عتبة الـ46 مليونًا (338 ألفًا منها خلال آخر 24 ساعة)، ولا يزال قرابة 220 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

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