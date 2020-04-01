مكة.. إلزام المطاعم بإحكام إغلاق طلبات العملاء قبل تسليمها لمندوبي التوصيل

"الأمانة" منعت التواصل المباشر مع العميل وذلك بوضع الطلب أمام الباب وترك مسافة

ألزمت أمانة العاصمة المقدّسة المطاعم بإحكام وإغلاق طلبات العملاء بطريقة آمنة قبل تسليمها لمندوبي التوصيل، بهدف سلامة وصول المنتج الغذائي للمستهلك بشكل صحي.

وأوضح مدير عام شؤون البلديات المهندس عبدالله الزايدي؛ أن "الأمانة"؛ ممثلة في البلديات الفرعية، ألزمت المطاعم والبوفيهات بإحكام غلق طلبات العملاء قبل تسليمها لمندوبي التوصيل، كما منعت التواصل المباشر مع العميل، وذلك بوضع الطلب أمام الباب وترك مسافه كافية لا تقل عن متر تفصل بين متسلم الطلب وعامل التوصيل.

وأفاد الزايدي؛ بأن البلديات تعمل على اتخاذ جميع التدابير الوقائية التي تحفظ سلامة المواطن والمقيم، وبما يتماشى مع الاجراءات الصادرة من الجهات المختصة ذات الصلة بمكافحة انتقال العدوى، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن إطار حرص "الأمانة" على التأكّد من التزام المنشآت بتنفيذ خطط مكافحة انتشار "كورونا" المستجد، والحد من وجود أي احتمالات لانتقال العدوى.