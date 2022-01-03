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"السديس" مع البواسل في الحد الجنوبي: النصر قريب وهذا أفضل ما يجلب به

جولة للتحفيز النفسي والمعنوي لجنودنا المرابطين للذود عن الوطن والحرمين

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خلال لقائه عدداً من منسوبي وزارة الدفاع والجنود المرابطين على الحد الجنوبي للمملكة، أن أفضل ما تستجلب به الانتصارات هي الدعوات الصالحات.

وتأتى جولة "السديس" بالمنطقة الجنوبية للمملكة من منطلق التحفيز النفسي والمعنوي لجنودنا المرابطين على الحدود الجنوبية للذود عن حمى الوطن والدفاع عن البلاد والعباد والحرمين الشريفين.

ودعا "السديس"، للجنود البواسل أن يمكّنهم من النصر القريب والعاجل، وبشرهم بجزيل المثوبة وعظيم الأجر من الله تعالى، مستشهداً بقوله الكريم: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ)، مبيناً فضل الرباط في سبيل الله وأجر المدافعين عن حمى الأوطان والمقدّسات الإسلامية.

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"السديس" مع البواسل في الحد الجنوبي: النصر قريب وهذا أفضل ما يجلب به
سبق

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خلال لقائه عدداً من منسوبي وزارة الدفاع والجنود المرابطين على الحد الجنوبي للمملكة، أن أفضل ما تستجلب به الانتصارات هي الدعوات الصالحات.

وتأتى جولة "السديس" بالمنطقة الجنوبية للمملكة من منطلق التحفيز النفسي والمعنوي لجنودنا المرابطين على الحدود الجنوبية للذود عن حمى الوطن والدفاع عن البلاد والعباد والحرمين الشريفين.

ودعا "السديس"، للجنود البواسل أن يمكّنهم من النصر القريب والعاجل، وبشرهم بجزيل المثوبة وعظيم الأجر من الله تعالى، مستشهداً بقوله الكريم: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ)، مبيناً فضل الرباط في سبيل الله وأجر المدافعين عن حمى الأوطان والمقدّسات الإسلامية.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
01:34 PM

"السديس" مع البواسل في الحد الجنوبي: النصر قريب وهذا أفضل ما يجلب به

جولة للتحفيز النفسي والمعنوي لجنودنا المرابطين للذود عن الوطن والحرمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خلال لقائه عدداً من منسوبي وزارة الدفاع والجنود المرابطين على الحد الجنوبي للمملكة، أن أفضل ما تستجلب به الانتصارات هي الدعوات الصالحات.

وتأتى جولة "السديس" بالمنطقة الجنوبية للمملكة من منطلق التحفيز النفسي والمعنوي لجنودنا المرابطين على الحدود الجنوبية للذود عن حمى الوطن والدفاع عن البلاد والعباد والحرمين الشريفين.

ودعا "السديس"، للجنود البواسل أن يمكّنهم من النصر القريب والعاجل، وبشرهم بجزيل المثوبة وعظيم الأجر من الله تعالى، مستشهداً بقوله الكريم: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ)، مبيناً فضل الرباط في سبيل الله وأجر المدافعين عن حمى الأوطان والمقدّسات الإسلامية.

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