النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المغلوث": برنامج دعم تمويل القطاع الخاص بـ50 مليارًا سيُسهم في تجاوز "أزمة كورونا"

قال إنه خطوة إيجابية نحو استقرار السوق والقطاعات العاملة كافة

أشاد الدكتور عبدالله المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، بالبرنامج الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، المتمثل في إطلاق برنامج دعم تمويل القطاع الخاص بـ ٥٠ مليار ريال، معتبرًا أنه خطوة إيجابية نحو استقرار السوق والقطاعات كافة التي تعمل فيه، وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة من وباء كورونا على القطاع الخاص، ولاسيما قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى برنامج تأجيل الدفعات الذي يشمل إيداع مبلغ يصل إلى (30) مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدءًا من تاريخه، إضافة إلى برنامج دعم ضمان التمويل الذي يقدر بستة مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل من أجل إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف البرنامج.

وأضاف المغلوث بأنه سيتم دعم رسوم عمليات نقاط البيع، مشيرًا إلى أن ذلك البرنامج سوف يسهم ويساعد على استقرار السوق في أداء أعماله، ومساعدته لتجاوز أزمة وباء كورونا الذي تضررت فيه قطاعات عدة، مثل قطاعات الإيواء والنقل والسياحة والترفيه.

فيروس كورونا الجديد القطاع الخاص الجمعية السعودية للاقتصاد مؤسسة النقد العربي السعودي ساما

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"المغلوث": برنامج دعم تمويل القطاع الخاص بـ50 مليارًا سيُسهم في تجاوز "أزمة كورونا"
سبق

أشاد الدكتور عبدالله المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، بالبرنامج الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، المتمثل في إطلاق برنامج دعم تمويل القطاع الخاص بـ ٥٠ مليار ريال، معتبرًا أنه خطوة إيجابية نحو استقرار السوق والقطاعات كافة التي تعمل فيه، وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة من وباء كورونا على القطاع الخاص، ولاسيما قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى برنامج تأجيل الدفعات الذي يشمل إيداع مبلغ يصل إلى (30) مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدءًا من تاريخه، إضافة إلى برنامج دعم ضمان التمويل الذي يقدر بستة مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل من أجل إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف البرنامج.

وأضاف المغلوث بأنه سيتم دعم رسوم عمليات نقاط البيع، مشيرًا إلى أن ذلك البرنامج سوف يسهم ويساعد على استقرار السوق في أداء أعماله، ومساعدته لتجاوز أزمة وباء كورونا الذي تضررت فيه قطاعات عدة، مثل قطاعات الإيواء والنقل والسياحة والترفيه.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
12:23 AM

"المغلوث": برنامج دعم تمويل القطاع الخاص بـ50 مليارًا سيُسهم في تجاوز "أزمة كورونا"

قال إنه خطوة إيجابية نحو استقرار السوق والقطاعات العاملة كافة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
340

أشاد الدكتور عبدالله المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، بالبرنامج الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، المتمثل في إطلاق برنامج دعم تمويل القطاع الخاص بـ ٥٠ مليار ريال، معتبرًا أنه خطوة إيجابية نحو استقرار السوق والقطاعات كافة التي تعمل فيه، وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة من وباء كورونا على القطاع الخاص، ولاسيما قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى برنامج تأجيل الدفعات الذي يشمل إيداع مبلغ يصل إلى (30) مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدءًا من تاريخه، إضافة إلى برنامج دعم ضمان التمويل الذي يقدر بستة مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل من أجل إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف البرنامج.

وأضاف المغلوث بأنه سيتم دعم رسوم عمليات نقاط البيع، مشيرًا إلى أن ذلك البرنامج سوف يسهم ويساعد على استقرار السوق في أداء أعماله، ومساعدته لتجاوز أزمة وباء كورونا الذي تضررت فيه قطاعات عدة، مثل قطاعات الإيواء والنقل والسياحة والترفيه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,247
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,548
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,460
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,463

المقالات

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة