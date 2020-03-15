"المغلوث": برنامج دعم تمويل القطاع الخاص بـ50 مليارًا سيُسهم في تجاوز "أزمة كورونا"

قال إنه خطوة إيجابية نحو استقرار السوق والقطاعات العاملة كافة

أشاد الدكتور عبدالله المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، بالبرنامج الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، المتمثل في إطلاق برنامج دعم تمويل القطاع الخاص بـ ٥٠ مليار ريال، معتبرًا أنه خطوة إيجابية نحو استقرار السوق والقطاعات كافة التي تعمل فيه، وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة من وباء كورونا على القطاع الخاص، ولاسيما قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى برنامج تأجيل الدفعات الذي يشمل إيداع مبلغ يصل إلى (30) مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدءًا من تاريخه، إضافة إلى برنامج دعم ضمان التمويل الذي يقدر بستة مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل من أجل إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف البرنامج.

وأضاف المغلوث بأنه سيتم دعم رسوم عمليات نقاط البيع، مشيرًا إلى أن ذلك البرنامج سوف يسهم ويساعد على استقرار السوق في أداء أعماله، ومساعدته لتجاوز أزمة وباء كورونا الذي تضررت فيه قطاعات عدة، مثل قطاعات الإيواء والنقل والسياحة والترفيه.