النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 103 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 195 خلال الـ24 ساعة الماضية

المملكة تشارك في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) في لندن

لتسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع وما تتميز به من محفزات

تعتزم المملكة المشاركة بجناح سعودي في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) بقيادة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وبمشاركة وزارة الاستثمار والشركة السعودية للصناعات العسكرية "الشريك الاستراتيجي لمعرض الدفاع العالمي" بالإضافة إلى مشاركة معرض الدفاع العالمي، تحت شعار "استثمر في السعودية"، خلال الفترة من 14 حتى 17 من شهر سبتمبر الجاري في مركز "اكسيل لندن" بالعاصمة البريطانية لندن.

ويأتي تمثيل المملكة في المعرض الدولي تأكيداً لما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من دعم لا محدود ورعاية خاصة من لدن القيادة الرشيدة -رعاها الله- بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وليصبح القطاع بذلك رافداً مهماً للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، كما يستهدف تمثيل المملكة في المعرض الدولي عقد الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الدولية ذات العلاقة بمجالات الصناعات العسكرية والدفاعية، وتعزيز الفرص الاستثمارية بالقطاع وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وتسعى الهيئة العامة للصناعات العسكرية مع شركائها المشاركين في الجناح السعودي، إلى التعريف بأبرز ما تشهده الصناعات العسكرية السعودية من تطورات كبيرة؛ وما يزخر به القطاع من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملياتية للأجهزة العسكرية، حيث يشهد القطاع حراكاً غير مسبوق بعد أن تم الإعلان عن فتح استقبال طلبات الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية بالمملكة في شهر سبتمبر 2019 عبر بوابة التراخيص التي أطلقتها الهيئة للتيسير على كل المستثمرين داخل المملكة وخارجها بالدخول إلى القطاع والمساهمة في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، حيث بلغ عدد الشركات المرخصة في القطاع بنهاية النصف الأول من العام الجاري 99 شركة محلية ودولية ومختلطة بنسبة ارتفاع بلغت 41%.

ويأتي تمثيل المملكة عبر جناحها السعودي في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) بعد أن أعلنت الهيئة عن إطلاقها مؤخراً فرص التوطين المستهدفة من خلال سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، والذي يهدف إلى تعزيز جهود المملكة الرامية إلى توطين القطاع بحلول العام 2030 عبر دعم وتمكين المستثمرين، إذ حددت الهيئة وعبر سلسلة من ورش العمل التي أقامتها مع شركائها من القطاعين العام والخاص؛ مخرجات مشروع سلاسل الإمداد ذات الأولوية والتي قُدرت بعدد 74 فرصة استثمارية، عبر 6 مجالات دفاعية وأمنية، يمكن التعرف عليها من خلال زيارة المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة "منصة الصناعات العسكرية" والتي تهدف إلى ربط القطاع مع كل المستثمرين المصرحين والمرخصين من قبل الهيئة والمسجلين في المنصة، بحيث يمكن لجميع الشركات المحلية والعالمية المسجلة التعرف بشكل ميسرِ وسريع على فرص التوطين التي يوفرها القطاع حال طرحها، بالإضافة إلى ربط الشركات المحلية بالشركات العالمية لاسيما المصنعين الأصليين.

تجدر الإشارة إلى أن الجناح السعودي يستهدف من خلال مشاركته في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع وما تتميز به من محفزات كبيرة وفرص واعدة، عبر فتح آفاق التعاون الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، وتمكين الشراكات النوعية بين الشركات المحلية العاملة في القطاع ونظيراتها من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المملكة تشارك في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) في لندن
سبق

تعتزم المملكة المشاركة بجناح سعودي في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) بقيادة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وبمشاركة وزارة الاستثمار والشركة السعودية للصناعات العسكرية "الشريك الاستراتيجي لمعرض الدفاع العالمي" بالإضافة إلى مشاركة معرض الدفاع العالمي، تحت شعار "استثمر في السعودية"، خلال الفترة من 14 حتى 17 من شهر سبتمبر الجاري في مركز "اكسيل لندن" بالعاصمة البريطانية لندن.

ويأتي تمثيل المملكة في المعرض الدولي تأكيداً لما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من دعم لا محدود ورعاية خاصة من لدن القيادة الرشيدة -رعاها الله- بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وليصبح القطاع بذلك رافداً مهماً للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، كما يستهدف تمثيل المملكة في المعرض الدولي عقد الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الدولية ذات العلاقة بمجالات الصناعات العسكرية والدفاعية، وتعزيز الفرص الاستثمارية بالقطاع وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وتسعى الهيئة العامة للصناعات العسكرية مع شركائها المشاركين في الجناح السعودي، إلى التعريف بأبرز ما تشهده الصناعات العسكرية السعودية من تطورات كبيرة؛ وما يزخر به القطاع من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملياتية للأجهزة العسكرية، حيث يشهد القطاع حراكاً غير مسبوق بعد أن تم الإعلان عن فتح استقبال طلبات الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية بالمملكة في شهر سبتمبر 2019 عبر بوابة التراخيص التي أطلقتها الهيئة للتيسير على كل المستثمرين داخل المملكة وخارجها بالدخول إلى القطاع والمساهمة في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، حيث بلغ عدد الشركات المرخصة في القطاع بنهاية النصف الأول من العام الجاري 99 شركة محلية ودولية ومختلطة بنسبة ارتفاع بلغت 41%.

ويأتي تمثيل المملكة عبر جناحها السعودي في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) بعد أن أعلنت الهيئة عن إطلاقها مؤخراً فرص التوطين المستهدفة من خلال سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، والذي يهدف إلى تعزيز جهود المملكة الرامية إلى توطين القطاع بحلول العام 2030 عبر دعم وتمكين المستثمرين، إذ حددت الهيئة وعبر سلسلة من ورش العمل التي أقامتها مع شركائها من القطاعين العام والخاص؛ مخرجات مشروع سلاسل الإمداد ذات الأولوية والتي قُدرت بعدد 74 فرصة استثمارية، عبر 6 مجالات دفاعية وأمنية، يمكن التعرف عليها من خلال زيارة المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة "منصة الصناعات العسكرية" والتي تهدف إلى ربط القطاع مع كل المستثمرين المصرحين والمرخصين من قبل الهيئة والمسجلين في المنصة، بحيث يمكن لجميع الشركات المحلية والعالمية المسجلة التعرف بشكل ميسرِ وسريع على فرص التوطين التي يوفرها القطاع حال طرحها، بالإضافة إلى ربط الشركات المحلية بالشركات العالمية لاسيما المصنعين الأصليين.

تجدر الإشارة إلى أن الجناح السعودي يستهدف من خلال مشاركته في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع وما تتميز به من محفزات كبيرة وفرص واعدة، عبر فتح آفاق التعاون الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، وتمكين الشراكات النوعية بين الشركات المحلية العاملة في القطاع ونظيراتها من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
01:59 PM
اخر تعديل
09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
04:33 PM

المملكة تشارك في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) في لندن

لتسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع وما تتميز به من محفزات

A A A
عيسى الحربي - الرياض
0
246

تعتزم المملكة المشاركة بجناح سعودي في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) بقيادة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وبمشاركة وزارة الاستثمار والشركة السعودية للصناعات العسكرية "الشريك الاستراتيجي لمعرض الدفاع العالمي" بالإضافة إلى مشاركة معرض الدفاع العالمي، تحت شعار "استثمر في السعودية"، خلال الفترة من 14 حتى 17 من شهر سبتمبر الجاري في مركز "اكسيل لندن" بالعاصمة البريطانية لندن.

ويأتي تمثيل المملكة في المعرض الدولي تأكيداً لما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من دعم لا محدود ورعاية خاصة من لدن القيادة الرشيدة -رعاها الله- بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وليصبح القطاع بذلك رافداً مهماً للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، كما يستهدف تمثيل المملكة في المعرض الدولي عقد الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الدولية ذات العلاقة بمجالات الصناعات العسكرية والدفاعية، وتعزيز الفرص الاستثمارية بالقطاع وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وتسعى الهيئة العامة للصناعات العسكرية مع شركائها المشاركين في الجناح السعودي، إلى التعريف بأبرز ما تشهده الصناعات العسكرية السعودية من تطورات كبيرة؛ وما يزخر به القطاع من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملياتية للأجهزة العسكرية، حيث يشهد القطاع حراكاً غير مسبوق بعد أن تم الإعلان عن فتح استقبال طلبات الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية بالمملكة في شهر سبتمبر 2019 عبر بوابة التراخيص التي أطلقتها الهيئة للتيسير على كل المستثمرين داخل المملكة وخارجها بالدخول إلى القطاع والمساهمة في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، حيث بلغ عدد الشركات المرخصة في القطاع بنهاية النصف الأول من العام الجاري 99 شركة محلية ودولية ومختلطة بنسبة ارتفاع بلغت 41%.

ويأتي تمثيل المملكة عبر جناحها السعودي في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) بعد أن أعلنت الهيئة عن إطلاقها مؤخراً فرص التوطين المستهدفة من خلال سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، والذي يهدف إلى تعزيز جهود المملكة الرامية إلى توطين القطاع بحلول العام 2030 عبر دعم وتمكين المستثمرين، إذ حددت الهيئة وعبر سلسلة من ورش العمل التي أقامتها مع شركائها من القطاعين العام والخاص؛ مخرجات مشروع سلاسل الإمداد ذات الأولوية والتي قُدرت بعدد 74 فرصة استثمارية، عبر 6 مجالات دفاعية وأمنية، يمكن التعرف عليها من خلال زيارة المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة "منصة الصناعات العسكرية" والتي تهدف إلى ربط القطاع مع كل المستثمرين المصرحين والمرخصين من قبل الهيئة والمسجلين في المنصة، بحيث يمكن لجميع الشركات المحلية والعالمية المسجلة التعرف بشكل ميسرِ وسريع على فرص التوطين التي يوفرها القطاع حال طرحها، بالإضافة إلى ربط الشركات المحلية بالشركات العالمية لاسيما المصنعين الأصليين.

تجدر الإشارة إلى أن الجناح السعودي يستهدف من خلال مشاركته في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع وما تتميز به من محفزات كبيرة وفرص واعدة، عبر فتح آفاق التعاون الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، وتمكين الشراكات النوعية بين الشركات المحلية العاملة في القطاع ونظيراتها من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,513
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,592
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,810
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,897

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة