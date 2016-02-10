النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قطع وكسر ثم ترميم .. فريق طبي ينجح في إعادة الحركة إلى مصاب بحفر الباطن

فحوص وأشعة قادت إلى ما في الفقرة القطنية الثالثة والعمود الفقري والأعصاب

تمكّن -بفضل الله- الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن، في إعادة الحركة إلى مريض تعرَّض لإصابة حادة في العمود الفقري؛ حيث تبيّن بعد إجراء الفحوص والتحاليل والأشعة اللازمة كافة، وجود كسر في الفقرة القطنية الثالثة، وقطع بالحبل الشوكي والأعصاب المغذية للقدم اليمنى.

وتمّت على الفور مباشرة الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي ناجح من خلال ترميم الحبل الشوكي، وتثبيت العمود الفقري، مع استكمال المريض العلاج الطبيعي؛ حيث غادر المستشفى وهو بصحة جيدة مع قدرته على الحركة وممارسة الحياة بشكل طبيعي، ولله الحمد.

مستشفى الملك خالد بحفر الباطن حفر الباطن فريق طبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قطع وكسر ثم ترميم .. فريق طبي ينجح في إعادة الحركة إلى مصاب بحفر الباطن
سبق

تمكّن -بفضل الله- الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن، في إعادة الحركة إلى مريض تعرَّض لإصابة حادة في العمود الفقري؛ حيث تبيّن بعد إجراء الفحوص والتحاليل والأشعة اللازمة كافة، وجود كسر في الفقرة القطنية الثالثة، وقطع بالحبل الشوكي والأعصاب المغذية للقدم اليمنى.

وتمّت على الفور مباشرة الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي ناجح من خلال ترميم الحبل الشوكي، وتثبيت العمود الفقري، مع استكمال المريض العلاج الطبيعي؛ حيث غادر المستشفى وهو بصحة جيدة مع قدرته على الحركة وممارسة الحياة بشكل طبيعي، ولله الحمد.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
11:50 AM

قطع وكسر ثم ترميم .. فريق طبي ينجح في إعادة الحركة إلى مصاب بحفر الباطن

فحوص وأشعة قادت إلى ما في الفقرة القطنية الثالثة والعمود الفقري والأعصاب

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - حفر الباطن
1
732

تمكّن -بفضل الله- الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن، في إعادة الحركة إلى مريض تعرَّض لإصابة حادة في العمود الفقري؛ حيث تبيّن بعد إجراء الفحوص والتحاليل والأشعة اللازمة كافة، وجود كسر في الفقرة القطنية الثالثة، وقطع بالحبل الشوكي والأعصاب المغذية للقدم اليمنى.

وتمّت على الفور مباشرة الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي ناجح من خلال ترميم الحبل الشوكي، وتثبيت العمود الفقري، مع استكمال المريض العلاج الطبيعي؛ حيث غادر المستشفى وهو بصحة جيدة مع قدرته على الحركة وممارسة الحياة بشكل طبيعي، ولله الحمد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,473
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,208
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,097
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,591

كاريكاتير

دموع الغدر

المقالات

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة