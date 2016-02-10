قطع وكسر ثم ترميم .. فريق طبي ينجح في إعادة الحركة إلى مصاب بحفر الباطن

فحوص وأشعة قادت إلى ما في الفقرة القطنية الثالثة والعمود الفقري والأعصاب

تمكّن -بفضل الله- الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن، في إعادة الحركة إلى مريض تعرَّض لإصابة حادة في العمود الفقري؛ حيث تبيّن بعد إجراء الفحوص والتحاليل والأشعة اللازمة كافة، وجود كسر في الفقرة القطنية الثالثة، وقطع بالحبل الشوكي والأعصاب المغذية للقدم اليمنى.

وتمّت على الفور مباشرة الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي ناجح من خلال ترميم الحبل الشوكي، وتثبيت العمود الفقري، مع استكمال المريض العلاج الطبيعي؛ حيث غادر المستشفى وهو بصحة جيدة مع قدرته على الحركة وممارسة الحياة بشكل طبيعي، ولله الحمد.