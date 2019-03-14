وأوضحت إدارة "الأرصاد" أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية- العلا- المهد- خيبر، تستمر حتى الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم.

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم, تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

"الأرصاد" تنبّه المدينة المنوّرة: رياح وأتربة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-14 أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم, تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية. وأوضحت إدارة "الأرصاد" أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية- العلا- المهد- خيبر، تستمر حتى الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 10:24 AM

اخر تعديل 14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 12:58 PM

"الأرصاد" تنبّه المدينة المنوّرة: رياح وأتربة مع تدني مدى الرؤية حتى الخامسة عصر اليوم





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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم, تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة "الأرصاد" أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية- العلا- المهد- خيبر، تستمر حتى الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم.