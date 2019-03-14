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"الأرصاد" تنبّه المدينة المنوّرة: رياح وأتربة

مع تدني مدى الرؤية حتى الخامسة عصر اليوم

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم, تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة "الأرصاد" أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية- العلا- المهد- خيبر، تستمر حتى الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه المدينة المنوّرة: رياح وأتربة
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم, تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة "الأرصاد" أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية- العلا- المهد- خيبر، تستمر حتى الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
10:24 AM
اخر تعديل
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
12:58 PM

"الأرصاد" تنبّه المدينة المنوّرة: رياح وأتربة

مع تدني مدى الرؤية حتى الخامسة عصر اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
1,739

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم, تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة "الأرصاد" أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية- العلا- المهد- خيبر، تستمر حتى الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم.

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