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"الأراضي البيضاء": صرف 24 مليون ريال من الإيرادات لمشاريع الإسكان في مدن عدة

أوضح أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء وإيصال خدمات الكهرباء والمياه

أعلن برنامج "الأراضي البيضاء" صرف أكثر من 24,4 مليون ريال لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في عدة مشاريع سكنية في مناطق مختلفة، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ يمثل جزءًا من إيرادات البرنامج المُحصلة من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام ضمن مرحلته الأولى.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي، أن الإيرادات صرفت على مشاريع (إسكان الملك عبدالله بشرورة، وإسكان العيينة، إسكان الأفلاج، إسكان الخرج، وإسكان الخرمة)، مؤكداً أن المادة 15 من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف ـــ من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة ـــ على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها".

وأكّد البرنامج استمراره في تخصيص الإيرادات التي يجري تحصيلها من الرسوم لتطوير مشروعات البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشاريع السكنية التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وسيتم خلال الفترة المقبلة العمل على متابعة الاحتياج في عدد من المشروعات السكنية، مبيناً أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.

يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" أعلن خلال الفترة الماضية، تطبيق الرسوم في عدد من المدن، منها: (المدينة المنوّرة، حاضرة عسير، الطائف، منطقة جازان، تبوك، الأحساء)، إضافة إلى (الرياض، مكة المكرّمة، حاضرة الدمام، جدة)، ويسعى البرنامج إلى استكمال التجهيزات النهائية لتطبيق رسوم الأراضي في مدن إضافية، ويمكن الاطلاع على جميع تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الرابط: https://lands.housing.sa/ar.

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"الأراضي البيضاء": صرف 24 مليون ريال من الإيرادات لمشاريع الإسكان في مدن عدة
سبق

أعلن برنامج "الأراضي البيضاء" صرف أكثر من 24,4 مليون ريال لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في عدة مشاريع سكنية في مناطق مختلفة، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ يمثل جزءًا من إيرادات البرنامج المُحصلة من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام ضمن مرحلته الأولى.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي، أن الإيرادات صرفت على مشاريع (إسكان الملك عبدالله بشرورة، وإسكان العيينة، إسكان الأفلاج، إسكان الخرج، وإسكان الخرمة)، مؤكداً أن المادة 15 من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف ـــ من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة ـــ على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها".

وأكّد البرنامج استمراره في تخصيص الإيرادات التي يجري تحصيلها من الرسوم لتطوير مشروعات البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشاريع السكنية التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وسيتم خلال الفترة المقبلة العمل على متابعة الاحتياج في عدد من المشروعات السكنية، مبيناً أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.

يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" أعلن خلال الفترة الماضية، تطبيق الرسوم في عدد من المدن، منها: (المدينة المنوّرة، حاضرة عسير، الطائف، منطقة جازان، تبوك، الأحساء)، إضافة إلى (الرياض، مكة المكرّمة، حاضرة الدمام، جدة)، ويسعى البرنامج إلى استكمال التجهيزات النهائية لتطبيق رسوم الأراضي في مدن إضافية، ويمكن الاطلاع على جميع تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الرابط: https://lands.housing.sa/ar.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
01:23 PM

"الأراضي البيضاء": صرف 24 مليون ريال من الإيرادات لمشاريع الإسكان في مدن عدة

أوضح أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء وإيصال خدمات الكهرباء والمياه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن برنامج "الأراضي البيضاء" صرف أكثر من 24,4 مليون ريال لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في عدة مشاريع سكنية في مناطق مختلفة، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ يمثل جزءًا من إيرادات البرنامج المُحصلة من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام ضمن مرحلته الأولى.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي، أن الإيرادات صرفت على مشاريع (إسكان الملك عبدالله بشرورة، وإسكان العيينة، إسكان الأفلاج، إسكان الخرج، وإسكان الخرمة)، مؤكداً أن المادة 15 من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف ـــ من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة ـــ على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها".

وأكّد البرنامج استمراره في تخصيص الإيرادات التي يجري تحصيلها من الرسوم لتطوير مشروعات البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشاريع السكنية التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وسيتم خلال الفترة المقبلة العمل على متابعة الاحتياج في عدد من المشروعات السكنية، مبيناً أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.

يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" أعلن خلال الفترة الماضية، تطبيق الرسوم في عدد من المدن، منها: (المدينة المنوّرة، حاضرة عسير، الطائف، منطقة جازان، تبوك، الأحساء)، إضافة إلى (الرياض، مكة المكرّمة، حاضرة الدمام، جدة)، ويسعى البرنامج إلى استكمال التجهيزات النهائية لتطبيق رسوم الأراضي في مدن إضافية، ويمكن الاطلاع على جميع تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الرابط: https://lands.housing.sa/ar.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,341
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,612
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,358
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2.5 مليار ..

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