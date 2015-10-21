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بـ7500 فعالية ومن قلب العاصمة.. "تركي آل الشيخ" يعلن انطلاق فعاليات موسم الرياض

14  منطقة مجهَّزة بأحدث المعايير العالمية تتقاسم فعاليات الموسم

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، انطلاق فعاليات موسم الرياض مساء اليوم الأربعاء بـ7500 فعالية متنوعة، و14 منطقة مجهزة بأحدث المعايير العالمية، تتقاسم فعاليات الموسم.

وفي هذا الإطار نشر الحساب الرسمي لموسم الرياض على موقع "تويتر" مقطع فيديو لكلمة المستشار "آل الشيخ" معلنًا بداية فعاليات الموسم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بـ7500 فعالية ومن قلب العاصمة.. "تركي آل الشيخ" يعلن انطلاق فعاليات موسم الرياض
سبق

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، انطلاق فعاليات موسم الرياض مساء اليوم الأربعاء بـ7500 فعالية متنوعة، و14 منطقة مجهزة بأحدث المعايير العالمية، تتقاسم فعاليات الموسم.

وفي هذا الإطار نشر الحساب الرسمي لموسم الرياض على موقع "تويتر" مقطع فيديو لكلمة المستشار "آل الشيخ" معلنًا بداية فعاليات الموسم.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
09:25 PM
اخر تعديل
21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
01:42 AM

بـ7500 فعالية ومن قلب العاصمة.. "تركي آل الشيخ" يعلن انطلاق فعاليات موسم الرياض

14  منطقة مجهَّزة بأحدث المعايير العالمية تتقاسم فعاليات الموسم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
17
18,332

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، انطلاق فعاليات موسم الرياض مساء اليوم الأربعاء بـ7500 فعالية متنوعة، و14 منطقة مجهزة بأحدث المعايير العالمية، تتقاسم فعاليات الموسم.

وفي هذا الإطار نشر الحساب الرسمي لموسم الرياض على موقع "تويتر" مقطع فيديو لكلمة المستشار "آل الشيخ" معلنًا بداية فعاليات الموسم.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,032
201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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