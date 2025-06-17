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جامعة نجران تواصل استقبال طلبات القبول لبرامج الماجستير المدفوعة

أشارت إلى ضرورة متابعة المواقع الإلكترونية لإنهاء إجراءات القبول

تواصل جامعة نجران استقبال طلبات القبول لبرامج الماجستير المدفوعة الرسوم للعام الجامعي 1441 / 1442هـ، ويستمر حتى يوم الأحد القادم، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية.

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور محمد مفرح عسيري، أن القبول سيكون في 11 برنامجاً للدراسات العليا، أربعة منها في كلية التربية للبنين والبنات وتتمثل في ماجستير التربية المهني في القيادة التربوية، وماجستير التربية المهني في تقنيات التعليم، وماجستير التربية المهني في التربية الخاصة، وماجستير التربية المهني في الطفولة المبكرة، كما جرى تخصيص أربعة برامج في كلية العلوم الإدارية للبنين والبنات شملت برنامج إدارة الأعمال التنفيذي، والماجستير التنفيذي في إدارة الموارد البشرية، وبرنامج الأنظمة المهني، والماجستير المهني في المحاسبة.

وبيّن أن القبول تضمن أيضاً برامج ماجستير بكليتي اللغات والشريعة وأصول الدين، حيث تمثلت في ماجستير تدريس اللغة الإنجليزية للمتحدثين بلغات أخرى للبنين والبنات، وماجستير العقيدة والمذاهب المعاصرة للبنين، وماجستير التفسير وعلوم القرآن للبنين.

وأكد العسيري، أن العمادة حددت الرسوم وعدداً من الشروط والمستندات المطلوب إرفاقها أثناء التسجيل الإلكتروني على موقع العمادة http://dpgs.nu.edu.sa/deanship-programs، كما أن على الراغبين في التسجيل الدخول على الرابط http://edugate.nu.edu.sa/nu/init للتسجيل إلكترونياً، مشيراً إلى ضرورة متابعة المتقدمين المواقع الإلكترونية لعمادة الدراسات العليا والكليات لإنهاء إجراءات القبول المبدئي.

جامعة نجران برامج الماجستير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة نجران تواصل استقبال طلبات القبول لبرامج الماجستير المدفوعة
سبق

تواصل جامعة نجران استقبال طلبات القبول لبرامج الماجستير المدفوعة الرسوم للعام الجامعي 1441 / 1442هـ، ويستمر حتى يوم الأحد القادم، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية.

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور محمد مفرح عسيري، أن القبول سيكون في 11 برنامجاً للدراسات العليا، أربعة منها في كلية التربية للبنين والبنات وتتمثل في ماجستير التربية المهني في القيادة التربوية، وماجستير التربية المهني في تقنيات التعليم، وماجستير التربية المهني في التربية الخاصة، وماجستير التربية المهني في الطفولة المبكرة، كما جرى تخصيص أربعة برامج في كلية العلوم الإدارية للبنين والبنات شملت برنامج إدارة الأعمال التنفيذي، والماجستير التنفيذي في إدارة الموارد البشرية، وبرنامج الأنظمة المهني، والماجستير المهني في المحاسبة.

وبيّن أن القبول تضمن أيضاً برامج ماجستير بكليتي اللغات والشريعة وأصول الدين، حيث تمثلت في ماجستير تدريس اللغة الإنجليزية للمتحدثين بلغات أخرى للبنين والبنات، وماجستير العقيدة والمذاهب المعاصرة للبنين، وماجستير التفسير وعلوم القرآن للبنين.

وأكد العسيري، أن العمادة حددت الرسوم وعدداً من الشروط والمستندات المطلوب إرفاقها أثناء التسجيل الإلكتروني على موقع العمادة http://dpgs.nu.edu.sa/deanship-programs، كما أن على الراغبين في التسجيل الدخول على الرابط http://edugate.nu.edu.sa/nu/init للتسجيل إلكترونياً، مشيراً إلى ضرورة متابعة المتقدمين المواقع الإلكترونية لعمادة الدراسات العليا والكليات لإنهاء إجراءات القبول المبدئي.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
10:39 AM

جامعة نجران تواصل استقبال طلبات القبول لبرامج الماجستير المدفوعة

أشارت إلى ضرورة متابعة المواقع الإلكترونية لإنهاء إجراءات القبول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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تواصل جامعة نجران استقبال طلبات القبول لبرامج الماجستير المدفوعة الرسوم للعام الجامعي 1441 / 1442هـ، ويستمر حتى يوم الأحد القادم، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية.

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور محمد مفرح عسيري، أن القبول سيكون في 11 برنامجاً للدراسات العليا، أربعة منها في كلية التربية للبنين والبنات وتتمثل في ماجستير التربية المهني في القيادة التربوية، وماجستير التربية المهني في تقنيات التعليم، وماجستير التربية المهني في التربية الخاصة، وماجستير التربية المهني في الطفولة المبكرة، كما جرى تخصيص أربعة برامج في كلية العلوم الإدارية للبنين والبنات شملت برنامج إدارة الأعمال التنفيذي، والماجستير التنفيذي في إدارة الموارد البشرية، وبرنامج الأنظمة المهني، والماجستير المهني في المحاسبة.

وبيّن أن القبول تضمن أيضاً برامج ماجستير بكليتي اللغات والشريعة وأصول الدين، حيث تمثلت في ماجستير تدريس اللغة الإنجليزية للمتحدثين بلغات أخرى للبنين والبنات، وماجستير العقيدة والمذاهب المعاصرة للبنين، وماجستير التفسير وعلوم القرآن للبنين.

وأكد العسيري، أن العمادة حددت الرسوم وعدداً من الشروط والمستندات المطلوب إرفاقها أثناء التسجيل الإلكتروني على موقع العمادة http://dpgs.nu.edu.sa/deanship-programs، كما أن على الراغبين في التسجيل الدخول على الرابط http://edugate.nu.edu.sa/nu/init للتسجيل إلكترونياً، مشيراً إلى ضرورة متابعة المتقدمين المواقع الإلكترونية لعمادة الدراسات العليا والكليات لإنهاء إجراءات القبول المبدئي.

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