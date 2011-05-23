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الحصيني عن طقس بداية الأسبوع: حار نهاراً ومعتدل ليلاً

قال: سحب ممطرة على أجزاءٍ من وسط وشمال شرق المملكة

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الأحد، أجواءً حارة نهاراً معتدلة ليلاً على معظم المناطق، ومعتدلة نهاراً تميل للبرودة ليلاً على المرتفعات الغربية والجنوبية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر "متوقع أن تظهر بعض السحب بعضها ممطر على أجزاءٍ من وسط وشمال شرق المملكة وأجزاءٍ من المرتفعات الغربية والجنوبية ورياح وأتربة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحصيني عن طقس بداية الأسبوع: حار نهاراً ومعتدل ليلاً
سبق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الأحد، أجواءً حارة نهاراً معتدلة ليلاً على معظم المناطق، ومعتدلة نهاراً تميل للبرودة ليلاً على المرتفعات الغربية والجنوبية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر "متوقع أن تظهر بعض السحب بعضها ممطر على أجزاءٍ من وسط وشمال شرق المملكة وأجزاءٍ من المرتفعات الغربية والجنوبية ورياح وأتربة".

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
08:36 AM

الحصيني عن طقس بداية الأسبوع: حار نهاراً ومعتدل ليلاً

قال: سحب ممطرة على أجزاءٍ من وسط وشمال شرق المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الأحد، أجواءً حارة نهاراً معتدلة ليلاً على معظم المناطق، ومعتدلة نهاراً تميل للبرودة ليلاً على المرتفعات الغربية والجنوبية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر "متوقع أن تظهر بعض السحب بعضها ممطر على أجزاءٍ من وسط وشمال شرق المملكة وأجزاءٍ من المرتفعات الغربية والجنوبية ورياح وأتربة".

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