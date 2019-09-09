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العثور على ملابس وهاتف "مفقود بقيق" خارج سيارته

شقيقه لـ"سبق": يعاني فقط مرض السكري.. وفُقِد منذ 10 أيام

عشرة أيام مضت على اختفاء المواطن الخمسيني "خشمان فهيد العتيبي"، الذي فُقد يوم الجمعة الـ29 من شهر ذي الحجة الماضي، وذلك بعد العثور على مركبته في بلدة جوف بن هاجر التابعة لمحافظة بقيق.

شقيق المفقود قال لـ"سبق": "عثرنا على مركبة المفقود في منطقة صلاصل، وتحديدًا بجوار أحد المستوصفات الأهلية في البلدة، وعثرنا على هاتفه المحمول وملابسه ملقاة بجوار السيارة، وبحثنا عنه كثيرًا دون جدوى".

وأضاف شقيق المفقود: "قمنا بإبلاغ الجهات الأمنية التي تلقت البلاغ، ومنذ ذلك اليوم والبحث جارٍ عنه دون جدوى".

وعن معاناة المفقود أمراضًا عقلية قال شقيقه إنه "يعاني فقط مرض السكري، وهو سليم". وطالب بمَن يعثر عليه أو يشتبه به بإبلاغ الجهات الأمنية، أو الاتصال بالرقم 0509157771.

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العثور على ملابس وهاتف "مفقود بقيق" خارج سيارته
سبق

عشرة أيام مضت على اختفاء المواطن الخمسيني "خشمان فهيد العتيبي"، الذي فُقد يوم الجمعة الـ29 من شهر ذي الحجة الماضي، وذلك بعد العثور على مركبته في بلدة جوف بن هاجر التابعة لمحافظة بقيق.

شقيق المفقود قال لـ"سبق": "عثرنا على مركبة المفقود في منطقة صلاصل، وتحديدًا بجوار أحد المستوصفات الأهلية في البلدة، وعثرنا على هاتفه المحمول وملابسه ملقاة بجوار السيارة، وبحثنا عنه كثيرًا دون جدوى".

وأضاف شقيق المفقود: "قمنا بإبلاغ الجهات الأمنية التي تلقت البلاغ، ومنذ ذلك اليوم والبحث جارٍ عنه دون جدوى".

وعن معاناة المفقود أمراضًا عقلية قال شقيقه إنه "يعاني فقط مرض السكري، وهو سليم". وطالب بمَن يعثر عليه أو يشتبه به بإبلاغ الجهات الأمنية، أو الاتصال بالرقم 0509157771.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
09:09 PM
اخر تعديل
09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
11:14 PM

العثور على ملابس وهاتف "مفقود بقيق" خارج سيارته

شقيقه لـ"سبق": يعاني فقط مرض السكري.. وفُقِد منذ 10 أيام

A A A
عبدالله السالم - الدمام
7
15,647

عشرة أيام مضت على اختفاء المواطن الخمسيني "خشمان فهيد العتيبي"، الذي فُقد يوم الجمعة الـ29 من شهر ذي الحجة الماضي، وذلك بعد العثور على مركبته في بلدة جوف بن هاجر التابعة لمحافظة بقيق.

شقيق المفقود قال لـ"سبق": "عثرنا على مركبة المفقود في منطقة صلاصل، وتحديدًا بجوار أحد المستوصفات الأهلية في البلدة، وعثرنا على هاتفه المحمول وملابسه ملقاة بجوار السيارة، وبحثنا عنه كثيرًا دون جدوى".

وأضاف شقيق المفقود: "قمنا بإبلاغ الجهات الأمنية التي تلقت البلاغ، ومنذ ذلك اليوم والبحث جارٍ عنه دون جدوى".

وعن معاناة المفقود أمراضًا عقلية قال شقيقه إنه "يعاني فقط مرض السكري، وهو سليم". وطالب بمَن يعثر عليه أو يشتبه به بإبلاغ الجهات الأمنية، أو الاتصال بالرقم 0509157771.

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