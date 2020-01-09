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فتح باب التسجيل في برنامج "نيوم للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف"

يغلق بانتهاء يوم 18 يناير.. ضمن العديد من المسارات الوظيفية المقدمة

أعلنت شركة "نيوم"، اليوم، عن افتتاح التسجيل في برنامج "نيوم للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف" لمرحلة البكالريوس وذلك بالتعاون مع جامعة الأمير مقرن، وبإشراف مباشر من جامعة إيكول أوتيليري دو لوزان (EHL) في سويسرا، والتي تعتبر أفضل وأعرق جامعة في العالم في تخصص إدارة الضيافة العالمية.

ويفتح باب التسجيل ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 9 يناير 2020 ويغلق التسجيل بانتهاء يوم السبت الموافق 18 يناير 2020.

ويأتي هذا الإعلان استكمالاً للشراكة التي تم توقيعها مع جامعة الأمير مقرن في يوم 24 ديسمبر، والتي تهدف إلى توفير منح دراسية وفرص عمل لأبناء وبنات منطقتي تبوك ونيوم في مجال الضيافة بمراحله التعليمية المختلفة. ويقدم البرنامج العديد من المسارات الوظيفية من ضمنها؛ إدارة المنتجعات والفنادق وشركات الضيافة والمنتزهات الترفيهية وغيرها. وسيتلقى الطلاب تعليمهم في مقر الجامعة في المدينة المنورة. وسيتم اختيار المرشّحين بناء على الكفاءة والمقاعد الدراسية المتاحة على أن تقدّم نيوم للطلاب الذين يكملون البرنامج بنجاح فرص عمل ملائمة في مشروع نيوم والشركات المشغلة له والعاملة في المشروع وذلك فور الانتهاء من دراستهم.

ويمكن تقديم طلبات التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني أدناه، والذي يشمل كافة الشروط والمتطلبات للالتحاق بالبرنامج.

https://www.neom.upm.edu.sa/

ويأتي إعلان اليوم ضمن سلسلة مشاريع أطلقتها نيوم في إطار استراتيجيتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والتي ركزت على إعادة دمج أبناء وبنات المجتمع المحلي ليكونوا جزءاً لا يتجزأ من هذا المشروع، وذلك من خلال تطوير مهاراتهم وكفاءاتهم وخلق فرص عمل مصممة خصيصا بناءً على الاحتياج الكبير لكفاءات محلية في مجال الضيافة.

شركة نيوم نيوم جامعة الأمير مقرن

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فتح باب التسجيل في برنامج "نيوم للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف"
سبق

أعلنت شركة "نيوم"، اليوم، عن افتتاح التسجيل في برنامج "نيوم للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف" لمرحلة البكالريوس وذلك بالتعاون مع جامعة الأمير مقرن، وبإشراف مباشر من جامعة إيكول أوتيليري دو لوزان (EHL) في سويسرا، والتي تعتبر أفضل وأعرق جامعة في العالم في تخصص إدارة الضيافة العالمية.

ويفتح باب التسجيل ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 9 يناير 2020 ويغلق التسجيل بانتهاء يوم السبت الموافق 18 يناير 2020.

ويأتي هذا الإعلان استكمالاً للشراكة التي تم توقيعها مع جامعة الأمير مقرن في يوم 24 ديسمبر، والتي تهدف إلى توفير منح دراسية وفرص عمل لأبناء وبنات منطقتي تبوك ونيوم في مجال الضيافة بمراحله التعليمية المختلفة. ويقدم البرنامج العديد من المسارات الوظيفية من ضمنها؛ إدارة المنتجعات والفنادق وشركات الضيافة والمنتزهات الترفيهية وغيرها. وسيتلقى الطلاب تعليمهم في مقر الجامعة في المدينة المنورة. وسيتم اختيار المرشّحين بناء على الكفاءة والمقاعد الدراسية المتاحة على أن تقدّم نيوم للطلاب الذين يكملون البرنامج بنجاح فرص عمل ملائمة في مشروع نيوم والشركات المشغلة له والعاملة في المشروع وذلك فور الانتهاء من دراستهم.

ويمكن تقديم طلبات التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني أدناه، والذي يشمل كافة الشروط والمتطلبات للالتحاق بالبرنامج.

https://www.neom.upm.edu.sa/

ويأتي إعلان اليوم ضمن سلسلة مشاريع أطلقتها نيوم في إطار استراتيجيتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والتي ركزت على إعادة دمج أبناء وبنات المجتمع المحلي ليكونوا جزءاً لا يتجزأ من هذا المشروع، وذلك من خلال تطوير مهاراتهم وكفاءاتهم وخلق فرص عمل مصممة خصيصا بناءً على الاحتياج الكبير لكفاءات محلية في مجال الضيافة.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
03:54 PM

فتح باب التسجيل في برنامج "نيوم للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف"

يغلق بانتهاء يوم 18 يناير.. ضمن العديد من المسارات الوظيفية المقدمة

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بدر الجبل - تبوك
0
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أعلنت شركة "نيوم"، اليوم، عن افتتاح التسجيل في برنامج "نيوم للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف" لمرحلة البكالريوس وذلك بالتعاون مع جامعة الأمير مقرن، وبإشراف مباشر من جامعة إيكول أوتيليري دو لوزان (EHL) في سويسرا، والتي تعتبر أفضل وأعرق جامعة في العالم في تخصص إدارة الضيافة العالمية.

ويفتح باب التسجيل ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 9 يناير 2020 ويغلق التسجيل بانتهاء يوم السبت الموافق 18 يناير 2020.

ويأتي هذا الإعلان استكمالاً للشراكة التي تم توقيعها مع جامعة الأمير مقرن في يوم 24 ديسمبر، والتي تهدف إلى توفير منح دراسية وفرص عمل لأبناء وبنات منطقتي تبوك ونيوم في مجال الضيافة بمراحله التعليمية المختلفة. ويقدم البرنامج العديد من المسارات الوظيفية من ضمنها؛ إدارة المنتجعات والفنادق وشركات الضيافة والمنتزهات الترفيهية وغيرها. وسيتلقى الطلاب تعليمهم في مقر الجامعة في المدينة المنورة. وسيتم اختيار المرشّحين بناء على الكفاءة والمقاعد الدراسية المتاحة على أن تقدّم نيوم للطلاب الذين يكملون البرنامج بنجاح فرص عمل ملائمة في مشروع نيوم والشركات المشغلة له والعاملة في المشروع وذلك فور الانتهاء من دراستهم.

ويمكن تقديم طلبات التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني أدناه، والذي يشمل كافة الشروط والمتطلبات للالتحاق بالبرنامج.

https://www.neom.upm.edu.sa/

ويأتي إعلان اليوم ضمن سلسلة مشاريع أطلقتها نيوم في إطار استراتيجيتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والتي ركزت على إعادة دمج أبناء وبنات المجتمع المحلي ليكونوا جزءاً لا يتجزأ من هذا المشروع، وذلك من خلال تطوير مهاراتهم وكفاءاتهم وخلق فرص عمل مصممة خصيصا بناءً على الاحتياج الكبير لكفاءات محلية في مجال الضيافة.

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