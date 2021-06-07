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"الخيال" يستقبل رئيسة حزب الوحدة الديموقراطية المستقلة في تشيلي

خلال زيارتها للمملكة.. وأبرز جهود السعودية في مجال حقوق الإنسان

استقبل نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان، عبدالعزيز بن عبدالله الخيّال، اليوم بمقر الهيئة بالرياض، رئيسة حزب الوحدة الديموقراطية المستقلة عضو مجلس الشيوخ بجمهورية تشيلي جاكلين ريسبيرغ، في إطار الزيارة التي تقوم بها إلى المملكة والوفد المرافق لها.

وأكد خلال اللقاء على عمق العلاقات السعودية التشيلية، منوهاً بأهمية تعزيزها في مختلف المجالات، لاسيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان مبرزاً جهود المملكة التي اتخذتها في هذا الشأن.

فيما نوهت رئيسة حزب الوحدة الديموقراطية المستقلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

وكان الوفد قد قام بجولة خلال الزيارة إلى وكالة الهيئة لحماية حقوق الإنسان اطلع فيها على الخدمات المقدمة للمستفيدين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخيال" يستقبل رئيسة حزب الوحدة الديموقراطية المستقلة في تشيلي
سبق

استقبل نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان، عبدالعزيز بن عبدالله الخيّال، اليوم بمقر الهيئة بالرياض، رئيسة حزب الوحدة الديموقراطية المستقلة عضو مجلس الشيوخ بجمهورية تشيلي جاكلين ريسبيرغ، في إطار الزيارة التي تقوم بها إلى المملكة والوفد المرافق لها.

وأكد خلال اللقاء على عمق العلاقات السعودية التشيلية، منوهاً بأهمية تعزيزها في مختلف المجالات، لاسيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان مبرزاً جهود المملكة التي اتخذتها في هذا الشأن.

فيما نوهت رئيسة حزب الوحدة الديموقراطية المستقلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

وكان الوفد قد قام بجولة خلال الزيارة إلى وكالة الهيئة لحماية حقوق الإنسان اطلع فيها على الخدمات المقدمة للمستفيدين.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
06:33 PM

"الخيال" يستقبل رئيسة حزب الوحدة الديموقراطية المستقلة في تشيلي

خلال زيارتها للمملكة.. وأبرز جهود السعودية في مجال حقوق الإنسان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان، عبدالعزيز بن عبدالله الخيّال، اليوم بمقر الهيئة بالرياض، رئيسة حزب الوحدة الديموقراطية المستقلة عضو مجلس الشيوخ بجمهورية تشيلي جاكلين ريسبيرغ، في إطار الزيارة التي تقوم بها إلى المملكة والوفد المرافق لها.

وأكد خلال اللقاء على عمق العلاقات السعودية التشيلية، منوهاً بأهمية تعزيزها في مختلف المجالات، لاسيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان مبرزاً جهود المملكة التي اتخذتها في هذا الشأن.

فيما نوهت رئيسة حزب الوحدة الديموقراطية المستقلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

وكان الوفد قد قام بجولة خلال الزيارة إلى وكالة الهيئة لحماية حقوق الإنسان اطلع فيها على الخدمات المقدمة للمستفيدين.

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