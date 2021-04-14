"الغامدي" يتفقد جاهزية استقبال حالات كورونا بمجمع الدمام الطبي

رفع الطاقة الاستيعابية بالمركز إلى 190 بالمائة

زار الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز الغامدي، مجمع الدمام الطبي؛ للاطمئنان على جاهزية استقبال حالات الإصابة بكورونا.

كما وقف على آخر الاستعدادات الصحية والعلاجية التي تقدم للمرضى والمراجعين في أقسام الطوارئ والعناية المركزة في المجمع.

وتم رفع الطاقة الاستيعابية بها إلى 190%، لتسهيل إجراءات استقبال المراجعين والمرضى.

واطلع الرئيس التنفيذي للتجمع، على سير العمل بالمجمع والتجهيزات الطبية الحديثة، واستمع إلى شرح من المدير العام التنفيذي لمجمع الدمام الطبي، الدكتور زكريا الصفران، عن الإجراءات المتبعة والقدرة التشغيلية للمجمع، وخطة الطوارئ المطبقة في ظل أزمة كورونا في المنطقة.

وأشار "الغامدي" إلى اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بصحة وسلامة المواطن والمقيم.

ولفت إلى متابعة أمير المنطقة الشرقية ونائبه، مؤكدًا حرص وزارة الصحة على تسخير كل إمكانياتها لتقديم أفضل الخدمات.

وفي نهاية الزيارة، قدم الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، شكره وتقديره لمدير المجمع، ولجميع منسوبي المجمع على جهودهم المميزة لخدمة المرضى.