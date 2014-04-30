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"البيئة" تعلن عن 77 وظيفة بيطرية مؤقتة للسعوديين

موزعة على مسميين وفق الشروط المحددة وعبر الموقع

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن توفر 77 وظيفة بيطرية شاغرة للسعوديين على نظام الوظائف المؤقتة، موزعة على مناطق المملكة كافة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية في الوزارة سعد بن محمد المشوح، قائلا: إن الوظائف الشاغرة موزعة على 71 وظيفة بمسمى "طبيب بيطري" ويشترط لشغلها أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة البكالوريوس طب بيطري، إضافة إلى 6 وظائف بمسمى "مساعد طبيب بيطري" ويشترط لشغلها، أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم الطب البيطري من معهد الأحساء.

ودعا المشوح، الراغبين في شغل الوظائف المعلنة، وتنطبق عليهم الشروط المذكورة، إرسال البيانات خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ الإعلان، وذلك على أيقونة التوظيف بموقع الوزارة الرسمي ( https://goo.gl/XNL65C ) موضحا أنه في حالة الرغبة في الاستفسار الاتصال بالهاتف 0112038888 -تحويلة 1062 أو 1488.

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"البيئة" تعلن عن 77 وظيفة بيطرية مؤقتة للسعوديين
سبق

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن توفر 77 وظيفة بيطرية شاغرة للسعوديين على نظام الوظائف المؤقتة، موزعة على مناطق المملكة كافة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية في الوزارة سعد بن محمد المشوح، قائلا: إن الوظائف الشاغرة موزعة على 71 وظيفة بمسمى "طبيب بيطري" ويشترط لشغلها أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة البكالوريوس طب بيطري، إضافة إلى 6 وظائف بمسمى "مساعد طبيب بيطري" ويشترط لشغلها، أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم الطب البيطري من معهد الأحساء.

ودعا المشوح، الراغبين في شغل الوظائف المعلنة، وتنطبق عليهم الشروط المذكورة، إرسال البيانات خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ الإعلان، وذلك على أيقونة التوظيف بموقع الوزارة الرسمي ( https://goo.gl/XNL65C ) موضحا أنه في حالة الرغبة في الاستفسار الاتصال بالهاتف 0112038888 -تحويلة 1062 أو 1488.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
03:27 PM

"البيئة" تعلن عن 77 وظيفة بيطرية مؤقتة للسعوديين

موزعة على مسميين وفق الشروط المحددة وعبر الموقع

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مسلّم الهواملة - الرياض
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2,975

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن توفر 77 وظيفة بيطرية شاغرة للسعوديين على نظام الوظائف المؤقتة، موزعة على مناطق المملكة كافة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية في الوزارة سعد بن محمد المشوح، قائلا: إن الوظائف الشاغرة موزعة على 71 وظيفة بمسمى "طبيب بيطري" ويشترط لشغلها أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة البكالوريوس طب بيطري، إضافة إلى 6 وظائف بمسمى "مساعد طبيب بيطري" ويشترط لشغلها، أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم الطب البيطري من معهد الأحساء.

ودعا المشوح، الراغبين في شغل الوظائف المعلنة، وتنطبق عليهم الشروط المذكورة، إرسال البيانات خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ الإعلان، وذلك على أيقونة التوظيف بموقع الوزارة الرسمي ( https://goo.gl/XNL65C ) موضحا أنه في حالة الرغبة في الاستفسار الاتصال بالهاتف 0112038888 -تحويلة 1062 أو 1488.

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