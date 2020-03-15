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"السراني" يوجه بتفعيل العمل عن بُعد لكل منسوبي جامعة طيبة

ضمن التدابير الوقائية من "كورونا" والعمل بها من الغد وحتى إشعار آخر

وجّه مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، بتفعيل العمل عن بُعد لكل منسوبي الجامعة من الإداريين، وذلك عبر المنصات الإلكترونية، بدءاً من يوم غد الاثنين وحتى إشعار آخر.

وتضمّن التوجيه التزام كل قطاع بنسبة حضور لا تقل عن 25% من عدد العاملين بالقطاع، وأن ترفع قوائم العاملين على رأس العمل عن بُعد لإدارة العمليات بالإدارة العامة للموارد البشرية.

جاء ذلك استكمالاً لجهود الجامعة في التدابير الوقائية والاحترازية بشأن فيروس كورونا COVID-19 وتماشياً مع توجيهات حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- لمنع انتشار الفيروس حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

ووجّه الدكتور "السراني" بتفعيل الاجتماعات عن بُعد للجان والمجالس بالجامعة، على أن يكون الموظف على تواصل مع رئيسه المباشر بشكل يومي والحضور إلى مقر عمله في حال طلب استدعائه ووضع الخطط المناسبة لاستمرار العمل بكفاءة في الجامعة وفروعها، مع أهمية الحضور في إدارات التشغيل والصيانة والأمن والسلامة، وموظفي الكادر الصحي كما يراعى في ذلك منسوبو الجامعة ممن لديه أمراض مزمنة أو ضعف في المناعة بحيث يسمح له بالعمل عن بعد مع تقديم تقرير طبي لرئيسه المباشر.

وطالب مدير جامعة طيبة بضرورة الالتزام بالتعاميم والقرارات الصادرة من وزارة الصحة بشأن الإجراءات الوقائية للعائدين من خارج المملكة أو المخالطين للحالات المصابة.

فيروس كورونا الجديد جامعة طيبة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السراني" يوجه بتفعيل العمل عن بُعد لكل منسوبي جامعة طيبة
سبق

وجّه مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، بتفعيل العمل عن بُعد لكل منسوبي الجامعة من الإداريين، وذلك عبر المنصات الإلكترونية، بدءاً من يوم غد الاثنين وحتى إشعار آخر.

وتضمّن التوجيه التزام كل قطاع بنسبة حضور لا تقل عن 25% من عدد العاملين بالقطاع، وأن ترفع قوائم العاملين على رأس العمل عن بُعد لإدارة العمليات بالإدارة العامة للموارد البشرية.

جاء ذلك استكمالاً لجهود الجامعة في التدابير الوقائية والاحترازية بشأن فيروس كورونا COVID-19 وتماشياً مع توجيهات حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- لمنع انتشار الفيروس حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

ووجّه الدكتور "السراني" بتفعيل الاجتماعات عن بُعد للجان والمجالس بالجامعة، على أن يكون الموظف على تواصل مع رئيسه المباشر بشكل يومي والحضور إلى مقر عمله في حال طلب استدعائه ووضع الخطط المناسبة لاستمرار العمل بكفاءة في الجامعة وفروعها، مع أهمية الحضور في إدارات التشغيل والصيانة والأمن والسلامة، وموظفي الكادر الصحي كما يراعى في ذلك منسوبو الجامعة ممن لديه أمراض مزمنة أو ضعف في المناعة بحيث يسمح له بالعمل عن بعد مع تقديم تقرير طبي لرئيسه المباشر.

وطالب مدير جامعة طيبة بضرورة الالتزام بالتعاميم والقرارات الصادرة من وزارة الصحة بشأن الإجراءات الوقائية للعائدين من خارج المملكة أو المخالطين للحالات المصابة.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
02:23 PM

"السراني" يوجه بتفعيل العمل عن بُعد لكل منسوبي جامعة طيبة

ضمن التدابير الوقائية من "كورونا" والعمل بها من الغد وحتى إشعار آخر

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ماجد الرفاعي - ينبع
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وجّه مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، بتفعيل العمل عن بُعد لكل منسوبي الجامعة من الإداريين، وذلك عبر المنصات الإلكترونية، بدءاً من يوم غد الاثنين وحتى إشعار آخر.

وتضمّن التوجيه التزام كل قطاع بنسبة حضور لا تقل عن 25% من عدد العاملين بالقطاع، وأن ترفع قوائم العاملين على رأس العمل عن بُعد لإدارة العمليات بالإدارة العامة للموارد البشرية.

جاء ذلك استكمالاً لجهود الجامعة في التدابير الوقائية والاحترازية بشأن فيروس كورونا COVID-19 وتماشياً مع توجيهات حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- لمنع انتشار الفيروس حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

ووجّه الدكتور "السراني" بتفعيل الاجتماعات عن بُعد للجان والمجالس بالجامعة، على أن يكون الموظف على تواصل مع رئيسه المباشر بشكل يومي والحضور إلى مقر عمله في حال طلب استدعائه ووضع الخطط المناسبة لاستمرار العمل بكفاءة في الجامعة وفروعها، مع أهمية الحضور في إدارات التشغيل والصيانة والأمن والسلامة، وموظفي الكادر الصحي كما يراعى في ذلك منسوبو الجامعة ممن لديه أمراض مزمنة أو ضعف في المناعة بحيث يسمح له بالعمل عن بعد مع تقديم تقرير طبي لرئيسه المباشر.

وطالب مدير جامعة طيبة بضرورة الالتزام بالتعاميم والقرارات الصادرة من وزارة الصحة بشأن الإجراءات الوقائية للعائدين من خارج المملكة أو المخالطين للحالات المصابة.

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