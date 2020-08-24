النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"السديري" نائبًا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة

بأمر ملكي: إعفاء غسان الشبل وتعيين بندر الخريف رئيسًا لمجلس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

سؤال محرج عن زوجته يدفع رئيس البرازيل إلى تهديد أحد الصحفيين بالضرب

استعرض تقريراً عن تورط السيدة الأولى في قضية فساد واختلاس أموال موظفين

انفعل الرئيس البرازيلي المثير للجدل جاير بولسونارو، أمس الأحد، خلال مؤتمر صحفي مهدداً بـ"ضرب صحفي على فمه"، بعدما سأله الأخير عن علاقة زوجته بملف فساد مزعوم.

وقال الرئيس اليميني المتشدد: "أرغب كثيراً في تسديد لكمات إلى فمك" عندما طرح الصحفي من جريدة "أو غلوبو" المحلية السؤال عليه.

وكان الصحفي ضمن مجموعة التقت بولسونارو بعد زيارته المعتادة إلى كاتدرائية برازيليا، وتجاهل الرئيس احتجاجات باقي الصحفيين على التصريحات، وغادر دون أن يدلي بأي تعليقات إضافية.

وبعد وقت قصير من التصريحات الغاضبة التي أدلى بها الرئيس، أصدرت "أو غلوبو" بياناً نددت فيه بـ"العدائية تجاه أحد الصحفيين العاملين لديها الذي كان يؤدي وظيفته بشكل مهني"، وفقما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وأضافت أن تهديد الرئيس "يظهر أن جاير بولسونارو، لا يقر بوجوب محاسبة الموظف العام".

وكان صحفي "أو غلوبو" يسأل عن تقرير في مجلة "كروزو"، يربط السيدة الأولى ميشيل بولسونارو بفابريسيو كويروز، وهو شرطي متقاعد وصديق الرئيس والمستشار السابق لنجلها فلافيو بولسونارو، الذي أصبح نائباً.

ويجري تحقيق بشأن كويروز وفلافيو بولسونارو على خلفية خطة يشتبه في أنه تم في إطارها اختلاس أموال من موظفين حكوميين، عندما كان بولسونارو الابن نائباً في ريو دي جانيرو، وقبل تولي جاير الرئاسة في يناير 2019.

ووفق المجلة، أودع كويروز أموالاً في حساب ميشيل بولسونارو المصرفي بين عامي 2011 و2016، فيما لم تعلق السيدة الأولى على القضية.

البرازيل

الرئيسية/ محطات

اعلان
سؤال محرج عن زوجته يدفع رئيس البرازيل إلى تهديد أحد الصحفيين بالضرب
سبق

انفعل الرئيس البرازيلي المثير للجدل جاير بولسونارو، أمس الأحد، خلال مؤتمر صحفي مهدداً بـ"ضرب صحفي على فمه"، بعدما سأله الأخير عن علاقة زوجته بملف فساد مزعوم.

وقال الرئيس اليميني المتشدد: "أرغب كثيراً في تسديد لكمات إلى فمك" عندما طرح الصحفي من جريدة "أو غلوبو" المحلية السؤال عليه.

وكان الصحفي ضمن مجموعة التقت بولسونارو بعد زيارته المعتادة إلى كاتدرائية برازيليا، وتجاهل الرئيس احتجاجات باقي الصحفيين على التصريحات، وغادر دون أن يدلي بأي تعليقات إضافية.

وبعد وقت قصير من التصريحات الغاضبة التي أدلى بها الرئيس، أصدرت "أو غلوبو" بياناً نددت فيه بـ"العدائية تجاه أحد الصحفيين العاملين لديها الذي كان يؤدي وظيفته بشكل مهني"، وفقما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وأضافت أن تهديد الرئيس "يظهر أن جاير بولسونارو، لا يقر بوجوب محاسبة الموظف العام".

وكان صحفي "أو غلوبو" يسأل عن تقرير في مجلة "كروزو"، يربط السيدة الأولى ميشيل بولسونارو بفابريسيو كويروز، وهو شرطي متقاعد وصديق الرئيس والمستشار السابق لنجلها فلافيو بولسونارو، الذي أصبح نائباً.

ويجري تحقيق بشأن كويروز وفلافيو بولسونارو على خلفية خطة يشتبه في أنه تم في إطارها اختلاس أموال من موظفين حكوميين، عندما كان بولسونارو الابن نائباً في ريو دي جانيرو، وقبل تولي جاير الرئاسة في يناير 2019.

ووفق المجلة، أودع كويروز أموالاً في حساب ميشيل بولسونارو المصرفي بين عامي 2011 و2016، فيما لم تعلق السيدة الأولى على القضية.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
10:23 AM

سؤال محرج عن زوجته يدفع رئيس البرازيل إلى تهديد أحد الصحفيين بالضرب

استعرض تقريراً عن تورط السيدة الأولى في قضية فساد واختلاس أموال موظفين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
991

انفعل الرئيس البرازيلي المثير للجدل جاير بولسونارو، أمس الأحد، خلال مؤتمر صحفي مهدداً بـ"ضرب صحفي على فمه"، بعدما سأله الأخير عن علاقة زوجته بملف فساد مزعوم.

وقال الرئيس اليميني المتشدد: "أرغب كثيراً في تسديد لكمات إلى فمك" عندما طرح الصحفي من جريدة "أو غلوبو" المحلية السؤال عليه.

وكان الصحفي ضمن مجموعة التقت بولسونارو بعد زيارته المعتادة إلى كاتدرائية برازيليا، وتجاهل الرئيس احتجاجات باقي الصحفيين على التصريحات، وغادر دون أن يدلي بأي تعليقات إضافية.

وبعد وقت قصير من التصريحات الغاضبة التي أدلى بها الرئيس، أصدرت "أو غلوبو" بياناً نددت فيه بـ"العدائية تجاه أحد الصحفيين العاملين لديها الذي كان يؤدي وظيفته بشكل مهني"، وفقما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وأضافت أن تهديد الرئيس "يظهر أن جاير بولسونارو، لا يقر بوجوب محاسبة الموظف العام".

وكان صحفي "أو غلوبو" يسأل عن تقرير في مجلة "كروزو"، يربط السيدة الأولى ميشيل بولسونارو بفابريسيو كويروز، وهو شرطي متقاعد وصديق الرئيس والمستشار السابق لنجلها فلافيو بولسونارو، الذي أصبح نائباً.

ويجري تحقيق بشأن كويروز وفلافيو بولسونارو على خلفية خطة يشتبه في أنه تم في إطارها اختلاس أموال من موظفين حكوميين، عندما كان بولسونارو الابن نائباً في ريو دي جانيرو، وقبل تولي جاير الرئاسة في يناير 2019.

ووفق المجلة، أودع كويروز أموالاً في حساب ميشيل بولسونارو المصرفي بين عامي 2011 و2016، فيما لم تعلق السيدة الأولى على القضية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,145
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,454
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,578
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,882

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة