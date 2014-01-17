قُرعة دوري أبطال آسيا.. الهلال في مواجهة الريان القطري والاستقلال الطاجيكي

الشباب مع الجزيرة الإماراتي والقوة الجوية العراقي والفيصلي بالمجموعة الخامسة

وضعت قرعة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2022م لكرة القدم التي جرت اليوم في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، حامل اللقب فريق الهلال السعودي في المجموعة الأولى مع الريان القطري واستقلال دوشنبيه الطاجيكي، والفائز من الملحق رقم "3" بين الشارقة الإماراتي والزوراء العراقي.

وضمّت المجموعة الثانية فريق الشباب السعودي إلى جانب أندية الجزيرة الإماراتي ومومباي سيتي الهندي والقوة الجوية العراقي، في حين حل نادي الفيصلي السعودي في المجموعة الخامسة مع السد القطري والوحدات الأردني والفائز من الملحق رقم "2" بين بني ياس الإماراتي وناساف الأوزبكي، ويواجه نادي التعاون السعودي الجيش السوري في ملحق دوري أبطال آسيا والمتأهل منهما ينضم إلى المجموعة الرابعة مع الدحيل القطري وسيباهان الإيراني وباختاكور الأوزبكي.