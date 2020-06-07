بريطانيا.. وفيات "كورونا" ترتفع إلى 40.542
77 حالة جديدة
ارتفعت حصيلة حالات الوفاة بمرض كوفيد-19 في بريطانيا بواقع 77 حالة إلى 40542 حالة حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش في السادس من يونيو (حزيران)، بحسب ما أظهرت البيانات الحكومية التي نُشرت اليوم (الأحد).
وبين إحصاء لـ"رويترز" مستند إلى مصادر البيانات الرسمية، أن حصيلة الوفيات تجاوزت 50 ألف حالة هذا الأسبوع، بإضافة حالات الوفاة المشتبه بأن سببها فيروس كورونا.
بريطانيا.. وفيات "كورونا" ترتفع إلى 40.542
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-06-07
ارتفعت حصيلة حالات الوفاة بمرض كوفيد-19 في بريطانيا بواقع 77 حالة إلى 40542 حالة حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش في السادس من يونيو (حزيران)، بحسب ما أظهرت البيانات الحكومية التي نُشرت اليوم (الأحد).
وبين إحصاء لـ"رويترز" مستند إلى مصادر البيانات الرسمية، أن حصيلة الوفيات تجاوزت 50 ألف حالة هذا الأسبوع، بإضافة حالات الوفاة المشتبه بأن سببها فيروس كورونا.
07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
07:43 PM
بريطانيا.. وفيات "كورونا" ترتفع إلى 40.542
77 حالة جديدة
ارتفعت حصيلة حالات الوفاة بمرض كوفيد-19 في بريطانيا بواقع 77 حالة إلى 40542 حالة حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش في السادس من يونيو (حزيران)، بحسب ما أظهرت البيانات الحكومية التي نُشرت اليوم (الأحد).
وبين إحصاء لـ"رويترز" مستند إلى مصادر البيانات الرسمية، أن حصيلة الوفيات تجاوزت 50 ألف حالة هذا الأسبوع، بإضافة حالات الوفاة المشتبه بأن سببها فيروس كورونا.